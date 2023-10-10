МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Во вторник доллар США торговался против других основных валют без значительных изменений. Ранее небольшое смягчение тона ФРС прервало его ралли, передает Reuters.

Динамика на азиатской сессии была слабой, так как трейдеры ждут запланированных на вторник выступлений представителей ФРС, выхода в среду протоколов заседания Комитета по операциям на открытом рынке, а также данных по инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг.

Австралийский и новозеландский доллары поднимались против доллара США до недельных максимумов, но потом отступили до уровней закрытия понедельника 0,6411 и 0,6015. Пары фунт/доллар США и евро/доллар США торговались почти без изменений, по 1,2224 и 1,0561.

Иена немного снизилась, частично потеряв небольшие завоевания, полученные благодаря спросу на активы-убежища на фоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. На момент написания статьи пара доллар/иена торговалась с небольшим ростом, по 147,7.

Пара доллар США/швейцарский франк находилась на уровне закрытия предыдущей сессии 0,9066.

Вышедшие на прошлой неделе сильные данные по занятости в США, а также нападение ХАМАС на Израиль в выходные поддерживали доллар, пока в понедельник два представителя ФРС не отметили, что рост долгосрочной доходности в последнее время может снять вопрос о дальнейшем повышении ставок.

"Если долгосрочная доходность останется высокой в результате более высоких премий, то, возможно, необходимости повышать процентные ставки будет меньше", — сказала президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан, которая ранее сигнализировала о склонности к жесткой политике.

Вице-председатель ФРС Филип Джефферсон сказал, что в условиях наблюдаемого роста доходности гособлигаций центральному банку необходимо "действовать с осторожностью".

"На эту неделю запланированы выступления еще 13 представителей ФРС, в которых эта тема может получить развитие", — считают аналитики Westpac.

"На этом фоне индекс доллара может снизиться до 105,50, первого целевого уровня коррекции роста с конца июля", — сказали аналитики, отметив, что его рост до 109 в течение нескольких ближайших месяцев тоже возможен.

На момент написания статьи индекс находился на 0,1% выше уровня закрытия понедельника, на 106,1.

Котировки фьючерсов показывают, что во вторник рынок оценивает вероятность еще одного повышения ставки ФРС в этом году примерно в 26%, тогда как на прошлой неделе такая вероятность оценивалась более чем в 40%.

На торгах в Токио доходность 10-летних американских гособлигаций упала более чем на 13 базисных пунктов, до 4,63%. В понедельник торги облигациями в США не проводились из-за праздника.

"Мысль о том, что рост доходности облигаций частично играет роль ужесточения условий финансирования, похоже, все больше овладевает некоторыми руководителями ФРС", — сказал аналитик OCBC Фрэнсис Чэун.

"Мы по-прежнему считаем, что ФРС закончила повышать ставки, но инфляция остается фактором риска, и рынки, вероятно, в ближайшее время будут волатильны", — добавил он.

После продолжавшегося неделю праздника торги в Китае возобновились. Трейдеры будут опять следить за действиями Народного банка Китая, который уже давно устанавливает срединный курс юаня против доллара намного выше рыночных ожиданий.

Во вторник он поступил так же, и пара доллар/юань на континентальном рынке торговалась около скользящей средней за 50 дней, проходящей на 7,2881.

"Центральный банк вряд ли скоро ослабит хватку, которой держит фиксинг, а стабильность валютного курса останется приоритетом властей Китая", — сказал аналитик Mizuho Кен Чэун.

"Действительно, Народный банк Китая, в отличие от других центральных банков, исключительно упорно защищает юань на фоне укрепления доллара", — добавил он.