МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы сегодня резко выросли. Комментарии руководителей Федеральной резервной системы США в пользу менее жесткой политики и снижение цен на нефть отчасти успокоили инвесторов, пишет Reuters. Ранее конфликт на Ближнем Востоке вынудил их спешно переводить капитал в защитные активы.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос утром на 1,0% после вчерашнего падения на 0,3%, вызванного неожиданным нападением боевиков ХАМАС на Израиль в выходные дни.

Тем временем 10-летние казначейские облигации США резко выросли в цене после вчерашнего праздничного дня. Заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон и президент ФРБ Далласа Лори Логан отметили, что недавний рост доходности может ослабить необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок.

Цены на нефть снизились после более чем 4%-ного скачка на предыдущей сессии.

Индекс европейского нефтегазового сектора опустился на 0,6%, но все остальные основные отраслевые индексы повышались.

Бумаги Elis подорожали на 5,8% после того, как бразильский управляющий активами BWGI сообщил о намерении приобрести 6%-ную долю этой