МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Нидерландах и Великобритании растут на торгах во вторник на фоне спровоцированных событиями на Ближнем Востоке опасений в отношении поставок, а также прогнозов похолодания, сообщает Reuters.

Около 08.52 по Гринвичу ноябрьские фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF подорожали на 3,00 евро, до 46,00 евро за мегаватт-час. Декабрьские фьючерсы выросли в цене на 1,35 евро, до 48,15 евро за мегаватт-час.

Фьючерсы на природный газ в Великобритании с поставкой на следующий день выросли в цене на 8,00 пенсов, до 103,00 пенсов за терм или 9-дневного внутридневного максимума. Ноябрьские контракты подорожали на 6,30 пенса, до 113,00 пенсов за терм.

"Конфликт в Газе, поблизости от которой расположены некоторые объекты нефтегазовой инфраструктуры, подогрел страхи на рынке. На это накладываются сохраняющиеся проблемы в Австралии и ожидаемое в ближайшие дни похолодание — температуры воздуха, как предполагается, опустятся ниже климатической нормы", — комментируют в консалтинговом агентстве Auxilione.

По словам трейдеров, израильские власти проинструктировали Chevron о необходимости прекращения работ на месторождении Tamar близ северного побережья страны. В первой половине 2023 года здесь было добыто 4,91 млрд кубических метров газа. В 2022 году это месторождение обеспечило 10,2 млрд кубических метров — при совокупной добыче в Израиле на уровне 21,9 млрд кубических метров.

Представители Chevron и профсоюзов встретятся в среду — компания обратилась к австралийскому арбитру, Комиссии по справедливым трудовым отношениям, за помощью в достижении соглашения. Работники двух СПГ-проектов Chevron, находящихся в Западной Австралии, в понедельник проголосовали за возобновление забастовок.

Температуры воздуха в Великобритании и других странах Северо-Западной Европы, как ожидается, понизятся позднее на этой неделе, что может привести к повышению спроса на отопление. В то же время предполагается, что скорость ветра (а значит, потенциал ветряной генерации) будет изменчивой, демонстрируют данные LSEG.

Углеродные кредиты в Европе торговались с повышением на 0,91 евро, по 82,66 евро за тонну.