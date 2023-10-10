МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Котировки меди во вторник падают ввиду сомнений в устойчивости спроса в Китае, являющемся крупнейшим потребителем цветных металлов в мире. Опасения инвесторов усугубились после предупреждения крупного китайского застройщика Country Garden о том, что он, вероятно, не сможет выполнить все свои платежные обязательства вовремя, сообщает Reuters.

Строительный сектор Китая является крупным потребителем цветных металлов.

Около 10.22 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 1%, до 8027 долларов за тонну. Котировки меди, активно используемой в электроэнергетическом и строительном секторах, ранее подскочили к 7-дневному максимуму 8146 долларов за тонну на фоне покупок со стороны китайских трейдеров после недельных праздников.

Country Garden может стать очередным китайским застройщиком, не справившимся с долговыми обязательствами, что омрачает перспективы котировок цветных металлов.

"Ситуация с Country Garden усилила сомнения в устойчивости строительного сектора Китая. Кроме того, обстановка на Ближнем Востоке порождает неопределенность, поэтому участники рынка ведут себя осторожно", — отметил один из трейдеров.

Цены на медь на LME также находятся под давлением на фоне увеличения запасов на складах, сертифицированных биржей. В настоящее время запасы составляют 171 525 тонн, что более чем на 200% превышает показатель середины июля и является максимумом с мая прошлого года.

Большие поступления меди на сертифицированные LME склады подкрепили ожидания в отношении роста избытка предложения и стали причиной, по которой на спот-рынке медь торгуется с дисконтом к 3-месячным фьючерсам. На прошлой неделе этот дисконт взлетел до 31-летнего максимума.

Как свидетельствуют данные Международной группы по изучению рынка меди (ICSG), по итогам первых шести месяцев 2023 года на мировом рынке наблюдался избыток предложения меди в размере 213 000 тонн, в то время как в аналогичный период прошлого года имел место дефицит в размере 196 000 тонн.

"На рынке меди в этом году, как ожидается, будет избыток предложения, и это начинает отражаться на величине видимых запасов", — комментируют аналитики Macquarie. Они прогнозируют, что в этом году избыток предложения рафинированной меди на мировом рынке составит 205 000 тонн, а в следующем — 483 000 тонн.

Цены на алюминий понизились на торгах во вторник на 0,4%, до 2232 долларов за тонну. Цинк подешевел на 1,9%, до 2465 долларов, свинец — на 1%, до 2109 долларов, олово — на 2,7%, до 24 450 долларов, а никель — на 1,2%, до 18 700 долларов.