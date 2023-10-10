МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Котировки пшеницы во вторник в Чикаго падают на фоне низких цен и обильного предложения зерна российского происхождения, а также ослабления опасений относительно неблагоприятных погодных условий в Южном полушарии, передает Reuters.

Цены на сою упали к минимуму с декабря 2021 года ввиду сбора урожая в США и высокой конкурентоспособности Бразильских поставок благодаря росту доллара США.

Котировки кукурузы также снижаются.

Около 12.12 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 1,6%, до 5,63 1/2 доллара за бушель и приблизились к почти 3-летнему минимуму 5,40 доллара, достигнутому в конце сентября.

В понедельник цены на пшеницу росли на фоне обеспокоенности инвесторов, вызванной нападением палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Между тем во вторник котировки оказались под давлением ввиду обильного предложения из Причерноморья.

Российская компания Икар повысила прогнозы урожая и экспорта в этом сельскохозяйственном году.

По словам аналитиков, экспорт пшеницы из России в октябре может сократиться на фоне низкого спроса и неофициального нижнего порога для цен. Между тем продолжающееся снижение цен на пшеницу на российском рынке и рост избытка предложения, вероятно, будут способствовать увеличению экспортных поставок позже в этом маркетинговом году.

Во вторник египетская госкомпания GASC проведет переговоры с целью закупки российской пшеницы, сообщили четыре трейдера Reuters.

После сообщений о подрыве грузового судна на мине в Черном море на прошлой неделе сомнения в устойчивости поставок из Украины усилились. Между тем экспорт из этой страны продолжается, что несколько успокоило трейдеров.

По словам Эндрю Уайтлоу из австралийской компании Episode 3, наиболее сильное влияние на котировки оказывают события в Причерноморье.

Фьючерсы на сою на CBOT снизились в цене на 0,3%, до 12,61 доллара за бушель. Ранее котировки упали к 2-летнему минимуму 12,54 1/4 доллара за бушель.

Бразильское агентство Conab во вторник опубликовало прогноз, согласно которому урожай сои в стране в 2023-2024 сельскохозяйственном году достигнет нового рекордного максимума. Между тем в агентстве понизили оценку урожая кукурузы ввиду сокращения посевных площадей.

Цены на сою оказались под давлением на фоне падения цен на пальмовое масло в Малайзии до 3,5-летнего минимума, а также снижения нефтяных цен после ралли, наблюдавшегося в понедельник на фоне усиления конфликта на Ближнем Востоке.

Фьючерсы на кукурузу на CBOT подешевели на 0,3%, до 4,86 3/4 доллара за бушель. Котировки продолжают падать после достижения 30-дневного максимума в пятницу.

Трейдеры также ожидают данных по ходу полевых работ в США и экспортной инспекции, которые выйдут позже во вторник. В четверг ожидается публикация ежемесячных прогнозов предложения и спроса Минсельхоза США.