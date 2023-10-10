МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ выросли на торгах в США во вторник до нового 8-месячного максимума на фоне увеличения экспорта и повышения мировых цен на газ, сообщает Reuters. Росту котировок не помешали прогнозы сравнительно более теплой погоды и меньшего спроса на отопление в следующие две недели, чем ожидалось ранее.

Около 12.47 по Гринвичу ноябрьские фьючерсы на газ на NYMEX подорожали на 2,7 цента, или 0,8%, до 3,403 доллара за млн БТЕ. На закрытии они могут третий раз подряд обновить максимум за период с 23 января.

Рост наблюдается шестую сессию подряд, в результате чего ближайшие фьючерсы на природный газ оказались на территории перекупленности. Индекс относительной силы (RSI) держится выше уровня 70 четвертый день подряд впервые с июля 2022 года.

В Европе цены на газ с поставкой из терминала TTF взлетели на 14% до примерно 15 долларов за млн БТЕ на опасениях в отношении предложения ввиду столкновений на Ближнем Востоке и прогнозов похолодания.

Американский Национальный центр по слежению за ураганами (NHC) сообщил о 30-процентной вероятности формирования тропического циклона в западной части Мексиканского залива на следующей неделе. По словам трейдеров, циклон в этом регионе может привести к сокращению поставок (если он двинется в сторону Техаса или Луизианы) и, соответственно, повышению цен.

Спот-цены на газ с поставкой на следующий день из узла Henry Hub выросли до 3,3 доллара за млн БТЕ. Котировки достигли максимума с января 2023 года вторую сессию подряд. Спот-цены продолжат оказывать давление на фьючерсы на NYMEX до тех пор, пока контракты на газ с поставкой на следующий день будут оставаться ниже фьючерсов с поставкой в следующем месяце. В этом году такая ситуация наблюдалась по итогам 158 из 193 торговых дней, свидетельствуют данные LSEG.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в октябре выросла до 102,7 млрд кубических футов в день со 102,6 млрд кубических футов в день в сентябре. В июле этот показатель достиг рекордного максимума 103,1 млрд кубических футов в день.

Суточные объемы добычи могут сократиться во вторник на 2,3 млрд кубических футов в день, до 102,1 млрд кубических футов, свидетельствуют предварительные данные LSEG. Такое падение может стать крупнейшим с начала августа.

В LSEG прогнозируют, что в условиях похолодания спрос на природный газ в США, включая экспорт, вырастет на следующей неделе до 96,2 млрд кубических метров в день с 94,7 млрд кубических футов в день на текущей неделе. Прогноз на следующую неделю ниже тех ожиданий, которые аналитики компании представили в понедельник.

Поставки трубопроводного газа в Мексику в октябре держатся около месячного максимума 7,2 млрд кубических футов в день, зафиксированного в сентябре, согласно данным LSEG.

Аналитики ожидают, что поставки природного газа в Мексику увеличатся в ближайшие месяцы, когда начнутся поставки газа из США на СПГ-терминал Altamira, оператором которого является New Fortress Energy.

Поставки природного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в октябре составляют в среднем 12,9 млрд кубических футов в день против 12,6 млрд кубических футов в день в сентябре. Максимальное значение этих поставок было достигнуто в апреле, на уровне 14 млрд кубических футов в день.

Трейдеры прогнозируют, что поставки природного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов поднимутся ближе к рекордным максимумам на следующей неделе или несколько позже, так как ожидается завершение регламентных работ на терминале Cove Point в Мэриленде. Этот терминал был закрыт 20 сентября. Аналитики LSEG отмечают, что обычно регламентные работы в Cove Point занимают около трех недель и проводятся каждую осень.