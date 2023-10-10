МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник падают после роста почти на 2% по итогам сессии понедельника. Инвесторы с осторожностью возвращаются к рискованным активам. Кроме того, участники рынка ожидают сигналов о дальнейших перспективах денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), передает Reuters.

Около 14.58 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,3%, до 1856,39 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки подскочили к более чем недельному максимуму.

Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,2%, до 1867,10 доллара за унцию.

В понедельник спот-цены на золото подскочили на 1,6%, продемонстрировав самый сильный однодневный рост за пять месяцев. Столкновения между палестинским исламистским движением ХАМАС и вооруженными силами Израиля поспособствовали повышению спроса на активы-убежища.

Между тем во вторник котировки золота оказались под давлением ввиду фиксации прибыли и повышения спроса инвесторов на рискованные активы, отметил Барт Мелек из TD Securities. Тем не менее, по его словам, потенциал снижения цен на золото ограничен ввиду продолжения конфликта между Израилем и ХАМАС. Золото часто используется инвесторами в качестве актива-убежища во времена нестабильности в мире.

На открытии торгов в США во вторник основные фондовые индексы росли, хотя среди участников рынка преобладает настороженность в условиях эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Рынки ждут публикации протоколов сентябрьского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США в среду, а также индекса потребительских цен (CPI) в четверг.

"Если инфляция, особенно, базовая окажется выше ожиданий, это будет негативным сигналом для цен на золото, так как укажет ФРС на необходимость сохранения высоких ставок на более длительное время", — констатирует Мелек.

Руководители ФРС в понедельник просигнализировали, что рост доходности долгосрочных гособлигаций США может удержать центральный банк от дальнейшего повышения краткосрочной процентной ставки.

Спот-цены на серебро понизились на 0,6%, до 21,77 доллара за унцию, платина подорожала на 0,1%, до 887,44 доллара за унцию, а палладий прибавил в цене 1%, до 1151,49 доллара за унцию.