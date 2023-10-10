МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки во вторник резко восстановились. Как сообщает Reuters, комментарии представителей ФРС и ЕЦБ в пользу мягкой денежно-кредитной политики улучшили настрой на рынках, тогда как днем ранее разразившийся на Ближнем Востоке конфликт стимулировал всплеск спроса на надежные активы.

Панъевропейский индекс STOXX 600 подскочил на 2% и зафиксировал сильнейший прирост в процентах почти за год.

Цены на гособлигации еврозоны и США с более длительными сроками погашения сегодня повысились после заявлений руководителей ФРС и ЕЦБ.

Представитель ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало сегодня заявил, что инфляция достигнет целевого уровня Европейского центрального банка в 2% к концу 2025 года, несмотря на разразившийся в Израиле конфликт.

Высокопоставленные представители ФРС в понедельник дали понять, что рост доходности долгосрочных казначейских облигаций может привести к отказу от дальнейшего повышения краткосрочных ставок.

В четверг в США будут опубликованы инфляционные макроданные. Как ожидается, рост потребительских цен в сентябре замедлился, что может повлиять на решение ФРС о ставках в следующем месяце.

Ведущий европейский индекс ранее в октябре упал до полугодовых минимумов, в то время как доходность европейских и американских гособлигаций достигла многолетних максимумов из-за ожиданий сохранения высоких процентных ставок в течение более длительного времени.

Хотя панъевропейский индекс отскочил с минимумов, грядущий сезон отчетности, экономические данные и динамика цен на нефть будут иметь ключевое значение для траектории рынков в конце года.

Тем временем аналитики Deutsche Bank рекомендуют инвесторам в 2024 году поддерживать долю акций в инвестиционных портфелях на уровне "выше рынка", поскольку связанные с ними риски уже в значительной степени учтены в рыночных котировках и вскоре могут превратиться в новые возможности.

Международный валютный фонд сегодня опубликовал доклад "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook — WEO), в котором понизил прогнозы роста ВВП Китая и еврозоны, отметив, что рост мировой экономики остается слабым, несмотря на "удивительную" силу экономики США.

Все субиндексы европейского рынка акций завершили торги в плюсе. Секторы путешествий и досуга, горнодобывающей промышленности и технологических компаний возглавили подъем.

Британский индекс FTSE 100 сегодня продемонстрировал сильнейшую динамику почти за месяц на фоне отката доходности бондов и комментариев представителей ФРС.

FTSE 100 по итогам сессии поднялся на 1,8% при поддержке резкого роста акций банков.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик во вторник заявил, что центральному банку США не нужно продолжать повышение процентных ставок. Он также сообщил, что не ожидает рецессии, хотя осуществленные ранее повышения ставок приводят к замедлению роста экономики и снижению инфляции.

Доходность 10-летних британских гособлигаций понизилась до 4,43% с уровня 4,47%, зафиксированного накануне.

Индекс FTSE 250 вырос на 2,3% — это его сильнейший прирост за последние 12 недель.