МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Член совета управляющих Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер во вторник в очередной раз заявил о намерении центрального банка добиваться снижения инфляции до целевого уровня 2,0%, при этом не прокомментировав перспективы экономики и не высказав своего мнения по поводу наилучшего курса денежно-кредитной политики, передает Reuters.

"Ценовая стабильность является главной ответственностью ФРС, — сказал Уоллер. — Поэтому мы предприняли решительные шаги, направленные на снижение инфляции, и будем продолжать работу по достижению нашей цели".

Комментарии представителя ФРС по большей части были посвящены тому, как изменилась денежно-кредитная политика с 1970-х годов, когда центральный банк США, согласно распространенному мнению, утратил контроль над инфляцией, до более недавнего периода, когда регулятор в процессе принятия решений по краткосрочным процентным ставкам руководствуется правилами денежно-кредитной политики, включая широко известное правило, разработанное профессором Стэнфордского университета Джоном Тейлором.

"Размышляя об уместных шагах по возвращения инфляции к 2,0%, я считаю полезным полагаться на литературу о правилах (денежно-кредитной) политики, — сказал Уоллер. — К этим исследованиям относится правило Тейлора, согласно которому изменения ставки по федеральным фондам при отклонениях инфляции от целевого уровня, вероятно, должны быть масштабнее, чем один к одному. При таком подходе можно будет убедиться в росте реальных процентных ставок при ужесточении политики".

Уоллер в последнее время активно выступал за повышение процентных ставок ФРС. Ставка по федеральным фондам сейчас находится в целевом диапазоне 5,25%-5,50%, что выше среднего значения годовых темпов роста базового индекса цен расходов на личное потребление (Core PCE) за последние шесть месяцев, составляющего 3,0%.