МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. В среду котировки нефти растут, в то время как инвесторы пытаются оценить вероятность перебоев с поставками из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

К 05.50 по Гринвичу фьючерсы на Brent подорожали на 25 центов, или на 0,3%, до 87,90 доллара за баррель, а контракты на WTI — на 24 цента, или 0,3%, до 86,21 доллара за баррель.

В понедельник контракты на Brent и WTI подорожали более чем на 3,50 доллара, поскольку рынок опасался распространения конфликта между Израилем и ХАМАС на весь Ближний Восток. Однако по окончании сессии вторника котировки снизились.

Хотя Израиль добывает очень мало нефти, рынки обеспокоены тем, что потенциальное усиление напряженности может затронуть поставки с Ближнего Востока и до конца года содействовать усилению дефицита предложения.

"Вероятность эскалации конфликта сохраняется, особенно учитывая возможную вовлеченность Ирана. Если ситуация (действительно) ухудшится, США могут ужесточить санкции в отношении экспорта иранской нефти, что будет содействовать ограничению предложения в 2024 году", — предупреждают Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти, аналитики ING.

Представители Белого дома заявляли о причастности Ирана к атаке на Израиль, хотя Вашингтон пока не обладает соответствующими разведданными или иными доказательствами.

Политические риски удерживают цены на нефть от дальнейшего падения.

В результате авиаударов армии Израиля по сектору Газа было уничтожено несколько объектов ХАМАС. Вооруженные группировки Ирака и Йемена, связанные с Ираном, пригрозили нанести ответные удары ракетами и беспилотниками по базам США, если Вашингтон окажет помощь Израилю.

Во вторник Эр-Рияд заявил, что находится в тесном контакте с региональными и международными партнерами в попытках предотвратить эскалацию конфликта в Газе и прилегающих районах. Кроме того, саудовское королевство вновь поддержало предпринимаемые усилия по стабилизации нефтяных рынков.

"В текущих геополитических условиях цены на нефть могут подняться в диапазон 90-100 долларов. Однако рост выше 100 долларов маловероятен ввиду неутешительных перспектив мировой экономики", — считает Ипек Озкардеская, главный аналитик Swissquote Bank.

Индекс доллара опустился до 2-недельного минимума 105,78, в то время как рынок ждет позднее в среду публикации протоколов сентябрьского заседания ФРС. Ослабление доллара делает нефть дешевле для держателей иных валют, что может укрепить спрос на этот энергоноситель.

В последние дни несколько руководителей ФРС просигнализировали о том, что центральному банку, возможно, больше не понадобится повышать стоимость заимствований.

Между тем Венесуэла и США продвинулись в переговорах о возможном ослаблении санкций в отношении Каракаса. Это позволит, как минимум, еще одной зарубежной нефтяной компании закупать венесуэльскую нефть на определенных условиях.