МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Котировки природного газа в США во вторник колебались около 8-месячного максимума, поскольку увеличение экспорта и рост мировых цен на газ нивелировали прогнозы, предполагающие умеренную погоду и, соответственно, слабый спрос на отопление в следующие две недели, передает агентство Reuters.

Ноябрьские фьючерсы на газ на NYMEX завершили торги с повышением на 0,6 цента, или 0,2%, по 3,382 доллара за млн БТЕ. Таким образом, котировки достигли максимума закрытия с 23 января третий день подряд.

Рост наблюдается шесть сессий подряд впервые с марта, в результате чего ближайшие фьючерсы на природный газ оказались на территории перекупленности. Индекс относительной силы (RSI) превысил уровень 70 четвертый день подряд впервые с июля 2022 года.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в октябре выросла до 102,7 млрд кубических футов в день со 102,6 млрд кубических футов в день в сентябре. В июле этот показатель достиг рекордного максимума 103,1 млрд кубических футов в день.

Суточные объемы добычи, вероятно, сократились во вторник на 2,3 млрд кубических футов в день, до 102,1 млрд кубических футов, свидетельствуют предварительные данные LSEG.

В LSEG прогнозируют, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, вырастет на следующей неделе до 96,2 млрд кубических метров в день с 94,7 млрд кубических футов в день на текущей неделе.

Поставки трубопроводного газа в Мексику в октябре держатся около месячного максимума 7,2 млрд кубических футов в день, зафиксированного в сентябре, согласно данным LSEG.

Поставки природного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в октябре составляют в среднем 12,9 млрд кубических футов в день против 12,6 млрд кубических футов в день в сентябре. Максимальное значение было достигнуто в апреле, на уровне 14 млрд кубических футов в день.