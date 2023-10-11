МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Доллар США в среду в целом торгуется без изменений против основных валют, так как трейдеры ждут публикации вечером протоколов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы позже в четверг. Как сообщает Reuters, эти протоколы и данные могут помочь рынку понять дальнейшие перспективы процентных ставок США.

Доходность казначейских облигаций США продолжает снижаться, подталкивая доллар в направлении к двухнедельным минимумам. Участники рынка обдумывают заявления руководителей ФРС, указавших, что центральный банк, возможно, больше не будет повышать ставки.

Инвесторы также внимательно следят за конфликтом между Израилем и движением ХАМАС, который в последние дни поддержал спрос на активы-убежища.

Доходность десятилетних казначейских облигаций снизилась на 10 базисных пунктов, продолжив наблюдавшееся во вторник падение, после того как резкие продажи в сентябре удешевили облигации.

Индекс доллара, отслеживающий его стоимость против шести основных валют, вырос на 0,1%, до 105,82 после падения ранее в ходе сессии до двухнедельного минимума 105,6. В последние пять сессий индекс доллара закрывался с понижением.

"Доходность в США продолжает корректироваться вниз на ожиданиях того, что ФРС позволит рынкам повысить стоимость финансирования и воздержаться от повышения ставок", — написали аналитики ING клиентам.

"Вместе с тем вы полагаем, что дальнейший рост цен облигаций может вернуть вопрос о повышении ставок в повестку дня, что ограничит снижение доллара", — добавили они.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик сказал во вторник, что у ФРС нет необходимости дополнительно повышать стоимость заимствований. Позднее в тот же день аналогичное заявление прозвучало от президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари.

Пара британский фунт/доллар США поднималась до 1,23035, а на момент написания статьи торговалась по 1,22910. Евро торговался по 1,06005 доллара, недалеко от достигнутого ранее в среду максимума за две недели 1,06280.

Из опубликованных в среду результатов опроса следует, что по оценке потребителей, инфляция в еврозоне будет превышать установленный Европейским центральным банком целевой уровень еще три года. Это означает, что ЕЦБ не может убедить население в том, что его борьба с ростом цен идет по плану.

ЕЦБ добился "важного прогресса" в возвращении инфляции к целевому уровню, но все еще предстоит пройти длинный путь в этом направлении и нельзя исключать дальнейшее повышение ставок, сказал глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот в среду.