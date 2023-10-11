МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Прирост фьючерсов на фондовые индексы США на короткий период сократился, сообщает Reuters. Как стало известно, цены производителей за сентябрь повысились сильнее, чем ожидалось, что будет дополнительным аргументом для сохранения повышенных процентных ставок ФРС на более длительный срок.

Министерство труда США сообщило, что индекс цен производителей (PPI) для конечного спроса вырос в сентябре на 0,5% в сравнении с прошлым месяцем, тогда как прогнозировался рост на 0,3%. Базовый индекс вырос на 0,3%, тогда как ожидался рост на 0,2%.

Основная инфляция в годовом выражении составила 2,2% против ожидавшихся 1,6%, а базовый показатель составил 2,7% против ожидавшихся 2,3%.

На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA выросли на 82 пункта, или 0,24%, фьючерсы на S&P 500 — на 9,75 пункта, или 0,22%, а на S&P 500 — на 39 пунктов, или 0,26%.