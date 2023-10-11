МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою, кукурузу и пшеницу понижаются в цене на торгах в Чикаго в среду, передает Reuters. В фокусе внимания рынка — намеченная на четверг публикация прогнозов урожая от Минсельхоза США. Инвесторы пытаются оценить темпы уборки кукурузы и сои в США, а также перспективы дальнейших поставок пшеницы из Причерноморья.

К 12.20 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT подешевели на 0,4%, до 12,66 1/2 доллара за бушель после восстановления во вторник с почти 2-летних минимумов. Фьючерсы на кукурузу понизились в цене на 0,2%, до 4,84 1/2 доллара за бушель, на пшеницу — на 0,8%, до 5,54 доллара за бушель.

На рынках продолжается фаза консолидации в преддверии публикации протоколов сентябрьского заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее в среду, а также данных по инфляции в США в четверг. Эта информация, как предполагается, может дать представление о будущих действиях ФРС в отношении ключевой ставки.

Кроме того, трейдеры корректируют позиции перед публикацией Минсельхозом США в четверг ежемесячных Оценок мирового спроса и предложения (WASDE). Ожидается, что эксперты ведомства понизят прогнозы урожая сои и кукурузы в США в этом году.

Во вторник вышли в свет новые данные Минсельхоза США по состоянию посевов. Оценка доли посевов в "хорошем" или "превосходном" состоянии опустилась до 51% с 52% на прошлой неделе. Опрошенные Reuters аналитики не ждали понижения этой доли.

Поддержку ценам на сою оказала опубликованная во вторник информация об увеличении объема экспортных инспекций сои — за период 29 сентября — 5 октября он достиг 1,036 млн тонн, наивысшего значения с середины февраля. Вместе с тем рекордный урожай в Бразилии продолжает препятствовать росту котировок.

"В краткосрочной перспективе, вероятно, есть потенциал еще некоторого понижения цен на сою, но в более долгосрочной перспективе, они, вероятно, получат поддержку, когда мы начнем задаваться вопросами по поводу оценок урожая в Южной Америке", — отмечает Оле Хоу из IKON Commodities.

Сухая погода в некоторых регионах Бразилии и Аргентине ранее спровоцировала некоторые опасения по поводу посевных перспектив в Южной Америке.

Цены на пшеницу приблизились к 3-месячным минимумам после того, как трейдеры сообщили о покупке Египтом 480 000 тонн российской пшеницы. Это вновь привлекло внимание рынка к наличию в России больших излишков зерна.

Умеряют опасения по поводу возможных перебоев с поставками из Причерноморья также и усилия Украины по возобновлению вывоза своего зерна морским путем.