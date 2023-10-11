МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. В среду цены на золото приблизились к 2-недельному максимуму на фоне снижения доходности казначейских облигаций США, вызванного мягкой риторикой некоторых представителей Федеральной резервной системы (ФРС), сообщило агентство Reuters. Кроме того, рынок ждет публикации протоколов сентябрьского заседания центрального банка США, которые могут пролить свет на перспективы денежно-кредитной политики.

К 13.09 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,7%, до 1872,10 доллара за унцию, максимума с 29 сентября. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,6%, по 1886,10 доллара за унцию.

Намеки руководителей ФРС на то, что повышение процентных ставок может быть поставлено на паузу, а также геополитическая напряженность на Ближнем Востоке оказывают поддержку рынку золота, отметил Джим Уайкофф, главный аналитик Kitco Metals.

Как показывает разработанный CME индикатор FedWatch, рынки оценивают вероятность того, что до конца этого года процентные ставки останутся без изменений в текущем диапазоне 5,25%-5,50%, примерно в 71%.

Протоколы сентябрьского заседания ФРС будут обнародованы в 18.00 по Гринвичу в среду, а в четверг ожидается публикация данных США по инфляции. Рынки будут внимательно изучать отчетность, чтобы прояснить перспективы процентных ставок.

Если данные будут свидетельствовать об ослаблении инфляции, это окажет поддержку ценам на золото и, возможно, толкнет их в район 1900 долларов, считает Вайкофф.

Спот-цены на серебро выросли на 1,3%, до 22,09 доллара за унцию, платина подорожала на 0,4%, до 876,55 доллара за унцию. Палладий торговался с понижением на 1,1%, по 1156,94 доллара за унцию.