МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Нефтяные цены в среду снизились более чем на 2%. Как сообщает Reuters, опасения относительно перебоев с поставками в связи с конфликтом на Ближнем Востоке ослабли после обещаний Саудовской Аравии стабилизировать рынок.

Около 14.41 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились на 2,10 доллара, до 85,55 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 2,55 доллара, или 3,0%, до 83,42 доллара за баррель.

Во вторник нефтяные цены немного снизились после того, как Саудовская Аравия сообщила, что работает с партнерами с Ближнего Востока и из других регионов мира, чтобы избежать эскалации конфликта. Кроме того, в королевстве подчеркнули, что принимают меры по стабилизации нефтяного рынка.

"Предыдущие три отчета EIA (Управления энергетической информации Минэнерго США) в совокупности указали на снижение загруженности НПЗ на 6,4 процентных пункта… Таким образом, переработка нефти за этот период сократилась более чем на 1 000 000 баррелей", — отметил Боб Йогер из Mizuho.

Кроме того, высокие процентные ставки могут ограничить потенциал роста нефтяных цен, добавил он.

Повышение процентных ставок, направленное на замедление инфляции, может ослабить экономический рост и привести к падению спроса на нефть.

Позже в среду EIA опубликует прогнозы предложения и спроса в США.