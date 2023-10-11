МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в среду повысились, сообщило агентство Reuters. Акции Novo Nordisk резко выросли благодаря позитивным результатам исследования препарата "Оземпик", однако спад бумаг Fresenius Medical и LVMH ограничил подъем.

Панъевропейский STOXX 600 поднялся на 0,2% почти до трехнедельного максимума. При этом торги на региональных биржах прошли смешанно. Французский ведущий индекс опустился на 0,4%.

Акции LVMH упали на 6,5% до 10-месячного минимума вслед за тем, как французский гигант отчитался о замедлении роста продаж в 3-м квартале. Бумаги конкурентов Hermes и Kering снизились примерно на 1,5%, а субиндекс 10 ведущих европейских производителей предметов роскоши опустился на 2,7% до минимума за неделю.

Бумаги Novo Nordisk подскочили на 4,9%. Фармацевтический гигант представил первые успешные результаты исследования препарата "Оземпик" для лечения почечной недостаточности.

Акции немецкой Fresenius Medical Care, специализирующейся на лечении болезней почек, упали на 17,5%.