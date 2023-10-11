МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Котировки фьючерсного контракта на курс доллара к рублю упали на вечерних торгах Московской биржи, реагируя на указ президента об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам — декабрьский падал ниже 98 тысяч рублей, что соответствует курсу в 98 рублей, следует из данных торгов. Путин подписал указ о продаже экспортерами выручки в иностранной валюте

Ранее в среду кабмин сообщил, что президент России Владимир Путин подписал указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам". Указ президента вводит на 6 месяцев для ряда компаний обязательную репатриацию валютной выручки и ее продажу на российском рынке. Кроме того, отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Также в отдельных компаниях вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга для обеспечения соблюдения валютных правил.

К 22.41 мск фьючерс на курс доллара к рублю расчетами 21 декабря падал на 2,27%, до 98 150 рублей, что соответствует курсу 98,15 рубля за доллар, и минутами ранее максимально опускался до 97 701 рубля. До указа этот фьючерс стоил 100 459 рублей.

На это фоне рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX2), рассчитываемый и после закрытия основной сессии — на вечерней — также резко перешел к падению. К 22.38 мск он терял 1,26%, а основную сессию закрыл ростом на 0,54%.