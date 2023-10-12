МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Цены на золото в среду достигли максимума почти за две недели на фоне снижения доходности казначейских облигаций США, в то время как внимание рынка переключается на ключевые данные по инфляции, которые помогут понять перспективы процентных ставок Федеральной резервной системы, передает Reuters.

К 18.26 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,6%, до 1871,79 доллара за унцию, самого высокого уровня с 29 сентября. Фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 0,6%, по 1887,3 доллара за унцию.

Комментарии руководителей ФРС о том, что центральные банк может остановить ужесточение денежно-кредитной политики, а также нестабильности на Ближнем Востоке оказывают поддержку рынку золота, сказал Джим Уайкофф, главный аналитик Kitco Metals.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил во вторник, что у ФРС нет необходимости дополнительно повышать, а президент Федерального резервного банка Миннеаполис Нил Кашкари сказал, что рост доходности облигаций, "возможно", означает, что ФРС может больше не потребоваться повышать ставки.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала вторую сессию подряд, еще больше отступив с максимумов 2007 года, которые были обновлены на прошлой неделе.

Неопределенность вокруг курса экономики США, возможные потрясения в отношении цен на нефть и влияние забастовок рабочих заставили руководителей ФРС придерживаться осторожной позиции на сентябрьском заседании. На это указали протоколы заседания Комитета по операциям на открытом рынке, прошедшего 19 и 20 сентября.

Ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) США, который выйдет в четверг прояснит перспективы процентных ставок ФРС.

Если данные будут свидетельствовать об ослаблении инфляции, это окажет поддержку ценам на золото и, возможно, толкнет их в район 1900 долларов, считает Уайкофф.

Повышение процентных ставок увеличивает стоимость держания золота, не приносящего гарантированного процентного дохода.

Инвесторы следят за развитием военного конфликта между Израилем и движением ХАМАС. В понедельник цены демонстрировали рост на 1,6%, так как текущая геополитическая напряженность вызвала повышенный спрос на золото, как на актив-убежище.

Спот-цены на серебро выросли на 0,8%, до 21,99 доллара за унцию. Платина подорожала на 0,6%, до 885,75 доллара, а палладий подешевел на 0,5%, до 1163,29 доллара.