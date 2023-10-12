МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Нефтяные цены в четверг падают третью сессию подряд ввиду ослабления сомнений в устойчивости предложения. Кроме того, Американский институт нефти (API) в среду сообщил о более значительном, чем ожидалось, увеличении запасов нефти и бензина в США, что также оказывает давление на котировки, передает Reuters.

Около 06.23 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 43 цента, или 0,50%, до 85,39 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 53 цента, или 0,63%, до 82,96 доллара за баррель.

По итогам сессии среды котировки Brent и WTI снизились более чем на 2% и в основном утратили позиции, завоеванные ранее на этой неделе.

В API в среду сообщили, что запасы нефти в США на отчетной неделе выросли примерно на 12,9 млн баррелей, согласно источникам.

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали увеличения запасов лишь на 500 000 баррелей.

"Данные API по запасам не поспособствовали улучшению настроений инвесторов сегодня утром… Снижение загруженности НПЗ в связи с регламентными работами сделало вклад в увеличение запасов", — отметили аналитики ING.

В API также сообщили о росте запасов бензина на 3,6 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали их увеличения лишь на 800 000 баррелей. Данные API усилили опасения относительно замедления спроса на топливо в США.

"Котировки бензина, возможно, ближе к предельному максимуму для потребителей, чем указывают цены с коррекцией на инфляцию. Уже наблюдаются некоторые признаки сокращения потребления", — отметили в JP Morgan.

"По нашим оценкам, на западном побережье США, где крупнейшим потребителем нефти является Калифорния, спрос на бензин в период с июня по сентябрь сократился на 100 000 баррелей в день и достиг 7-месячного минимума 1,46 млн баррелей в день", — добавили аналитики.

Участники рынка ожидают публикации данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам, намеченной на 15.00 по Гринвичу.

Обеспокоенность инвесторов относительно перебоев с поставками на Ближнем Востоке продолжила ослабевать, что оказывает понижательное давление на котировки.

"Цены на нефть продолжают снижаться на признаках, что влияние конфликта Израиля и ХАМАС на рынок будет ограниченным", — отметили аналитики ANZ.

"Премия за риск продолжает сокращаться, поскольку конфликт не распространился на другие страны", — добавили аналитики.

Между тем в Минэнерго США прогнозируют, что мировые запасы нефти продолжат сокращаться во второй половине 2023 года, и это оказывает ценам некоторую поддержку.

В ежемесячном отчете EIA говорится, что сокращение запасов, из-за которого мировое предложение окажется ниже спроса, вероятно, поспособствует росту цен.