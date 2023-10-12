МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Британский фондовый рынок утром в четверг повышается после ралли на азиатских биржах, стимулированного откатом доходности гособлигаций США и надеждами на новые меры поддержки экономики Китая со стороны правительства, пишет Reuters. Акции Restaurant Group подскочили почти на 40% после того, как она согласилась на предложение о поглощении.

FTSE 100 утром поднялся на 0,4% на фоне ослабления фунта. Макроданные сегодня показали, что экономика Великобритании в августе выросла в соответствии с оценками экономистов, но в июле упала сильнее, чем предполагалось ранее.

Бумаги Restaurant Group взлетели на 40% до 66,9 пенса после того, как один из фондов Apollo Global договорился о покупке владельца сети ресторанов Wagamama за 506 млн фунтов (623,24 млн долларов) с оплатой денежными средствами. Акции компании превысили цену предложения, составившую 65 пенсов за бумагу.

Азиатские фондовые рынки сегодня выросли. После новых заявлений представителей ФРС в пользу более мягкой политики участники торгов надеются, что процентные ставки в США достигли своего пика. Китайские индексы получили поддержку от новостей о том, что государственный фонд увеличил свои доли в четырех ведущих банках страны.

Индекс FTSE 250, ориентированный на внутренний рынок, поднялся на 0,1%.

Акции Mobico упали на 21%. Транспортная компания понизила годовой прогноз прибыли и приостановила выплату дивидендов из-за высоких затрат.