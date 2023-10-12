МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Мировые фондовые индексы растут, а доллар и стоимость заимствований стабилизировались в преддверии выхода данных по инфляции в США и протоколов заседания ЕЦБ, которые подольют масла в огонь разгоряченных дебатов о курсе процентных ставок, сообщает Reuters.

Из-за произошедшего на этой неделе резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке настрой рынков остается осторожным, но европейские индексы акций достигли 3-недельных максимумов, а повышение токийского рынка на 1,75% обеспечило аналогичную динамику в Азии.

Фьючерсы на индексы Уолл-стрит тоже подросли на 0,3%, а доллар держится у двухнедельного минимума. В среду протоколы заседания ФРС показали, что среди официальных лиц, задающих ставки, началось беспокойство насчет экономики.

Новость о том, что китайский суверенный фонд Central Huijin Investment повысил доли в четырех крупных банках страны, поддержало уверенность на рынках Азии в целом. Гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 2%.

Однако Китай, как сообщило Reuters, в четверг выпустил уведомление о запрете китайским брокерам и их зарубежным бизнесам работать с новыми клиентами в области зарубежной торговли. Это должно ограничить оттоки капитала.

Недавний подъем рынков также во многом связан с комментариями представителей ФРС, указавших, что процентные ставки в США, обычно задающие тон для стоимости заимствований в мире, могли наконец достичь пика.

Управляющий ФРС Кристофер Уоллер в среду сказал, что повышенные рыночные процентные ставки могут помочь ФРС замедлить инфляцию и занять "выжидательную позицию" для понимания, нужно ли повышать собственные ставки или нет.

Уоллер входит в число тех, кто наиболее рьяно выступал за повышение ставок для борьбы с инфляцией, и его мнение добавило веса подобным высказываниям вице-председателя ФРС Филипа Джефферсона и главы ФРС-Даллас Лори Логан, сделанным на этой неделе.

В ходе европейских торгов доллар колебался у двухнедельного минимума, но иена все еще была под давлением — на уровне 149,11 за доллар. Это лишь немногим отличается от уровня 150, способного спровоцировать вмешательство властей Японии.

Рынки, согласно CME FedTool, еще сильнее снизили оценку вероятности повышения ставок ФРС в ноябре — всего до 9%, тогда как днем она равнялась 13,2%. Вероятность того, что пик достигнут, оценивается в 70%.

На горизонте маячит перелом в политике ФРС, и трейдеры готовятся к крайне важным данным по потребительской инфляции, которые выйдут позднее. Ставки выше обычного: индекс цен производителей в среду оказался выше ожидаемого.

Экономисты полагают, что основной индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,3% в сравнении с предыдущим месяцем, что медленнее августовского роста на 0,6%. Базовый индекс CPI, вероятно, остался стабилен, поднявшись на 0,3%.

Алан Раскин, главный инвестиционный стратег Deutsche Bank, отметил, что неожиданное повышение на 0,4% или больше может застать инвесторов врасплох, хотя геополитический риск, скорее всего, убережет рынок облигаций от слишком пессимистичных торгов на фоне роста показателей.

"Наиболее длительное воздействие, скорее всего, оказало бы повышение базового показателя на 0,4% к предыдущему месяцу, поскольку в таком случае два наиболее важных пакета данных за сентябрь (число рабочих мест вне сельского хозяйства и CPI) будут свидетельствовать в пользу сохранения жесткого настроя ФРС", — считает он.

Доходность долгосрочных казначейских облигаций США сокращается третью сессию подряд, в том числе под влиянием некоторого спроса на убежища из-за эскалации палестино-израильского конфликта, последовавшей за атаками на Израиль, прошедшими в выходные.

Доходность 1-летних казначейских облигаций сократилась на 3 б. п. до 4,57%, откатившись с 16-летнего максимума, равного почти 4,9% и достигнутого в конце прошлой недели. Доходность гособлигаций Европы почти не изменилась, в том числе доходность немецких гособлигаций составляет 2,74%.

Цены на нефть слегка повышаются после двух дней подряд. Саудовская Аравия, ведущий поставщик из ОПЕК, пообещала помочь стабилизировать рынок на фоне опасений, что конфликт между Израилем и Палестиной может вызвать перебои в поставках.

Фьючерсы на Brent выросли в Лондоне на 1% до 86,65 доллара за баррель после 2%-ного снижения на предыдущей сессии. В США WTI подорожала на 0,7% и торгуется чуть выше 84 долларов после падения на 2,9% в среду.

Золото выросло в цене на 0,3% до 1878,98 доллара за унцию, достигнув максимума за две недели.

Кристофер Гранвиль, управляющий директор по мировому политическому анализу в TS Lombard, отметил, что военные действия на Ближнем Востоке обычно сильно влияют на мировые рынки лишь тогда, когда совпадают с уже имеющимися опасениями насчет поставок, как это было перед войной в Персидском заливе.

"Если применять этот опыт к нынешней ситуации, думаю, нужно направить взгляд на Иран", — сказал он, описав "правдоподобный сценарий риска", при котором Израиль наносит удар по Ирану за поддержку боевиков ХАМАС.

"Если и будет влияние на мировые рынки, то вот оно", — сказал он.