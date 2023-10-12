МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. В среду котировки золота поумерили рост, поскольку доллар и доходность казначейских облигаций растут после выхода данных США по инфляции, передает Reuters. Потребительские цены в США в сентябре выросли сильнее ожидавшегося, что усилило опасения по поводу возможного сохранения высоких процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) еще на какое-то время.

Около 13.30 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,2%, до 1877,51 доллара за унцию. Ранее котировки подскочили до максимума с 27 сентября. Фьючерсы на золото подорожали на 0,2%, до 1890,40 доллара за унцию.

Согласно данным Министерства труда, вышедшим в четверг, индекс потребительских цен (CPI) в сентябре вырос на 0,4% против роста на 0,3% в августе. При этом годовая инфляция снизилась с пика 9,1%, зафиксированного в июне 2022 года.

"Умеренных данных по инфляции может оказаться достаточно для того, чтобы замедлить активный рост цен на золото и перевести рынок в стадию консолидации. Однако сами по себе эти данные не должны спровоцировать серьезные продажи, особенно учитывая высокую геополитическую напряженность", — считает Таи Вонг, независимый нью-йоркский трейдер.

Трейдеры оценивают вероятность, что ФРС еще раз повысит процентные ставки в декабре в 40%, тогда как до выхода CPI оценка составляла 28%, согласно индикатору CME Fedwatch.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США и индекс доллар выросли после выхода данных по инфляции.

Эскалация напряженности между Израилем и группировкой ХАМАС серьезно беспокоит инвесторов, подстегивая спрос на золото в качестве актива-убежища.

"Впрочем, отмечаются некоторые признаки замедления роста американской экономики, и это должно оказаться на руку рынку золота. Полагаю, что в краткосрочной перспективе цены на металл могут находиться в диапазоне 1860-1920 долларов", — отметил Эдвард Мейр, старший аналитик OANDA.

Спот-цены на серебро повысились на 0,3%, до 22,13 доллара за унцию, платина подешевела на 0,6%, до 879,33 доллара за унцию, а палладий упал в цене на 1%, до 1155,83 доллара за унцию.