МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. В четверг котировки нефти растут на фоне предположений о том, что процентные ставки в США уже сформировали пик. Однако ралли ограничено крупным увеличением запасов сырой нефти в США на прошлой неделе и прогнозами более медленного роста спроса в следующем году, которые озвучило Международное энергетическое агентство (IEA), передает Reuters.

Около 15.40 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent повысились в цене на 92 цента, или 1,1%, до 86,74 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 68 цента, или 0,8%, до 84,17 доллара за баррель.

Котировки утратили часть завоеванных ранее позиций после выхода данных Минэнерго США, согласно которым запасы на неделе 30 сентября — 6 октября увеличились на 10,2 млн баррелей, до 424,2 млн баррелей. При этом аналитики в среднем ждали роста на 0,5 млн баррелей.

Добыча нефти в США достигла рекордного уровня 13,2 млн баррелей в день на отчетной неделе, согласно данным.

"Рост запасов (нефти) ошеломляет. Рынок оказался не очень рад подобным данным, в связи с чем котировки отступили от (сессионных) максимумов", — отметил Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.

В четверг стало известно о замедлении роста потребительских цен в США в сентябре. Это укрепило надежды на то, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит процентные ставки без изменений в следующем месяце.

Снижение доходности гособлигаций США усиливает склонность к риску, что оказывает поддержку фондовым и нефтяным рынкам, отметил Джованни Стауново, аналитик UBS.