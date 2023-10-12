МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Основные индексы Уолл-стрит сегодня снизились, но затем стали отыгрывать позиции, сообщило агентство Reuters. Доходность гособлигаций США выросла на фоне данных, показавших, что потребительские цены в сентябре выросли сильнее, чем ожидалось, хотя, если ориентироваться на скорректированный показатель, ценовое давление сократилось.

Как показал доклад Министерства труда, потребительские цены в США в сентябре выросли на 0,4% против оценки в 0,3%, которую дали экономисты при опросе Reuters. За 12 месяцев по сентябрь рост цен составил 3,7%, тогда как ожидался в размере 3,6%.

Базовый индекс CPI, в котором не учитываются волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3%, как и ожидалось.

"Основной показатель всегда получает наибольшее внимание, но важно анализировать базовый индекс, поскольку к нему прибегает ФРС для принятия многих решений, — считает Арт Хоган, главный рыночный стратег B. Riley Wealth. — ФРС, скорее всего, к первой половине следующего года заметит чрезмерную жесткость своей позиции, и их следующим шагом, скорее всего, будет постепенное снижение ставок с началом второго полугодия".

Очередные макроданные показали, что число заявок на пособия по безработице за неделю по 7 октября выросло на 209 000, в то время как ожидался рост данного показателя на 210 000.

Ключевая доходность 10-летних гособлигаций США, снижавшаяся в течение двух предыдущих дней, выросла до 4,638%.

По мнению трейдеров, это увеличивает вероятность того, что ФРС США в итоге еще раз повысит процентную ставку до конца года и будет дольше удерживать ставки на повышенном уровне в следующем году.

Президент Федерального банка Бостона Сьюзан Коллинз, которая в этом году не имеет права голоса в Комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) при установлении ставок, заявила, что экономика еще не ощутила в полной мере влияние цикла повышения ставок. Коллинз подтвердила, что центральный банк еще не закончил с повышением ставок, направленным на снижение инфляции до целевых уровней.

Также ожидаются комментарии других представителей ФРС, включая главу ФРС-Атланта Рафаэля Бостика.

Протоколы сентябрьского заседания ФРС показали, что политики стали проявлять осторожность. Она связана с растущей неопределенностью относительно перспектив экономики США, а также с нестабильностью данных и напряженностью на финансовых рынках, создающей риски для роста.

Тем временем Израиль заявил, что гуманитарная блокада сектора Газа не будет прекращена до тех пор, пока не будут освобождены все заложники.

На момент написания обзора индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,2%, S&P 500 неизменен, а Nasdaq Composite растет на 0,2%.

Одними из аутсайдеров в составе S&P 500 стали секторы недвижимости и потребительских товаров повседневного спроса, а лидером роста — нефтегазовая отрасль.

Акции Fastenal, обеспечивающей потребности промышленного сектора, подорожали на 5% после того, как ее прибыль за 3-й квартал превзошла ожидания.

Число падающих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже превысило число растущих в соотношении 2,76 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 2,43 к 1.

В S&P зафиксировано14 новых 52-недельных максимумов и 15 новых минимумом, а в Nasdaq — 22 новых максимума и 137 новых минимумов.