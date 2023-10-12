МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Прогноз урожая кукурузы и сои в США понижен по сравнению с оценкой прошлого месяца, так как жаркая и сухая погода в период созревания посевов негативно отразилась на урожайности, сообщили в четверг в Минсельхозе, пишет Reuters.

Урожай кукурузы и сои, вероятно, составит 15,064 млрд бушелей и 4,104 млрд бушелей соответственно, говорится в ежемесячных Оценках мирового спроса и предложения (WASDE). Средняя урожайность кукурузы и сои предполагается на уровне 173,0 бушеля с акра и 49,6 бушеля с акра соответственно.

Сентябрьский прогноз ведомства предполагал, что урожай кукурузы достигнет 15,134 млрд бушелей, а урожайность — 173,8 бушеля с акра; урожай сои ожидался на уровне 4,146 млрд бушелей, а урожайность — 50,1 бушеля с акра.

Аналитики ожидали, что пересмотренный прогноз урожая кукурузы и сои составит 15,101 млрд бушелей и 173,5 млрд бушелей соответственно, а урожайность кукурузы и сои — 173,5 бушеля с акра и 49,9 бушеля с акра соответственно.