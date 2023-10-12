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https://1prime.ru/Financial_market/20231012/841971255.html
Европейские фондовые индексы завершили день с небольшим приростом
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Европейские фондовые индексы растеряли часть прироста на фоне выхода данных, указавших на то, что в США инфляция в сентябре была выше прогнозировавшейся, сообщает Reuters... ПРАЙМ, 12.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы растеряли часть прироста на фоне выхода данных, указавших на то, что в США инфляция в сентябре была выше прогнозировавшейся, сообщает Reuters.
Панъевропейский STOXX 600 вырос на 0,1%, а ранее достиг максимума за три недели.
Акции нефтегазового сектора повысились на 1,3%, возглавив рост среди секторов. Цены на нефть повысились в связи с предположениями о том, что достигнут пик процентных ставок в США.
Акции медиасектора подскочили на 0,9% до нового 22-летнего максимума. Бумаги рекламной группы Publicis достигли рекордного максимума после того, как компания повысила прогнозы своих продаж и рентабельности на 2023 год.