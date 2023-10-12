МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы растеряли часть прироста на фоне выхода данных, указавших на то, что в США инфляция в сентябре была выше прогнозировавшейся, сообщает Reuters.

Панъевропейский STOXX 600 вырос на 0,1%, а ранее достиг максимума за три недели.

Акции нефтегазового сектора повысились на 1,3%, возглавив рост среди секторов. Цены на нефть повысились в связи с предположениями о том, что достигнут пик процентных ставок в США.

Акции медиасектора подскочили на 0,9% до нового 22-летнего максимума. Бумаги рекламной группы Publicis достигли рекордного максимума после того, как компания повысила прогнозы своих продаж и рентабельности на 2023 год.