МОСКВА, 12 октября — ПРАЙМ. Лондонский индекс FTSE 100 в четверг завершил торги с ростом при поддержке акций нефтяного сектора, передает агентство Reuters. Сырая нефть дорожала в свете надежд на то, что процентные ставки в США достигли пика. Акции Restaurant Group подскочил более чем на треть после того, как она приняла предложение о поглощении.

FTSE 100, в котором преобладают акции сырьевого сектора, подрос на 0,3%. Он растерял часть предыдущего роста после выхода неоднозначных данных по инфляции в США.

Субиндекс нефтегазового сектора поднялся на 1,9% на фоне стабильных цен на сырую нефть и по итогам дня стал лидером роста.

Акции Restaurant Group подскочили на 36,1%. Компания после года финансовых проблем приняла предложение о поглощении, сделанное частной инвестиционной фирмой Apollo Global. Цена предложения составляет 506 млн фунтов (623,4 млн долларов).

Поддержку FTSE 100, в котором также много акций экспортных компаний, оказало и ослабление фунта. Он снизился к доллару на 0,8% после того, как из данных стало ясно, что рост британской экономики в августе совпал с ожиданиями, однако в июле он оказался ниже, чем изначально предполагалось.

Акции Barclays подешевели на 3,1%. Гендиректор Коимбатур Венкатакришнан в подкасте сказал, что давление на прибыль банка может усилиться из-за вялой активности в сегменте заключения сделок и высоких процентных ставок.

FTSE 250 опустился на 0,2%.