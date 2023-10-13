МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту на 5% и преодолели отметку в 600 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. ЕС продолжает покупать российский газ из-за дефицита, заявил Новак

Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 556,1 доллара (-4,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.52 мск их цена составляет 610,2 доллара (+5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 580,9 доллара за тысячу кубометров.

В четверг котировки подскочили на 15%, до 580 долларов за тысячу кубометров. При этом цены на газ в Европе ускорили рост ещё во вторник, после того как ведущие финские СМИ сообщили о готовящейся экстренной пресс-конференции правительства Финляндии о ситуации с утечкой на газопроводе Balticconnector. По итогам торгов цены тогда подскочили на 14%, превысив 540 долларов за тысячу кубометров.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции отказался отвечать на вопрос о виновных в поломке газопровода, призвав не делать далеко идущих выводов.

Финский оператор Gasgrid Finland ранее сообщил, что подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт в ночь на воскресенье после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Позже компания заявила, что есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода, без дальнейших уточнений. Эстонская энергокомпания Elering не исключала, что Balticconnector мог быть поврежден умышленно.

Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.