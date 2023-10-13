МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. В пятницу золото торгуется с повышением, готовясь продемонстрировать самое сильное недельное ралли за семь месяцев ввиду напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, рынок оценивает недавние данные США по инфляции и надеется на то, что процентные ставки Федеральной резервной системы (ФРС), возможно, достигли пика, передает Reuters.

Около 05.20 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,4%, до 1876,08 доллара за унцию. Фьючерсы на золото подорожали на 0,3%, до 1888,80 доллара за унцию.

В ходе азиатской сессии пятницы доходность казначейских облигаций США и доллар развернулись вниз после роста накануне. Сентябрьские данные США указали некоторое усиление инфляции, что спровоцировало давление на золото.

"Потребительские цены (в США в сентябре) лишь немного выросли, а базовая инфляция замедлилась, как и ожидалось… и, похоже, это никак не повлияет на планы ФРС", — отметил Илья Спивак из Tastylive.

"Пока неизвестно, как (центральный банк) сейчас относится к идее более длительного сохранения высоких процентных ставок. (Рынок) надеется на то, что цикл повышения стоимости заимствований завершен, и риторика ФРС говорит в пользу этого предположения", — добавляет он.

В четверг до выхода данных по инфляции котировки золота подскочили до 2-недельного максимума ввиду намеков представителей центрального банка США на склонность к менее жесткой денежно-кредитной политике. По их словам, недавний рост доходности казначейских облигаций может снизить потребность в дальнейшем повышении процентных ставок.

Кроме того, золото пользуется спросом в качестве актива-убежища в условиях военного конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС. По этой причине котировки драгоценного металла на текущей неделе могут прибавить более 2%, это самый масштабный недельный рост с середины марта.

Инвесторы также оценивают свежие данные по инфляции в КНР. Потребительские цены в Китае в сентябре показали нулевой рост, а снижение цен производителей замедлилось, что свидетельствует о сохранении дефляционного давления в китайской экономике.

Спот-цены на серебро повысились на 0,7%, до 22 долларов за унцию, нацеливаясь на первое недельное ралли за три последние недели.

Платина подешевела на 0,3%, до 865,99 доллара за унцию, а палладий — на 0,3%, до 1140,83 доллара за унцию. Оба металла могут снизиться в цене по итогам недели.