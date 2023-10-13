МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою и кукурузу выросли в цене по итогам торгов в Чикаго в четверг, сообщило агентство Reuters. В ежемесячном отчете Минсельхоза США прогнозы урожая кукурузы и сои были пересмотрены в сторону понижения — и оказались хуже ожиданий аналитиков.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою подорожали в четверг на 3%, до 12,9 доллара за бушель. Рост котировок в процентном отношении стал самым значительным с 13 июля.

Торги отличались волатильностью — котировки двигались в диапазоне шириной около 50 центов, опускаясь до 12,5 1/2 доллара за бушель и поднимаясь до 12,99 3/4 доллара за бушель. На фоне ралли сои дорожали и другие соевые продукты — так, декабрьские фьючерсы на соевое масло прибавили в цене 1,2%, а декабрьские фьючерсы на соевый шрот — более 4%, до 15,8 доллара.

В ежемесячных Оценках мирового спроса и предложения (WASDE) Минсельхоз США понизил прогноз урожая сои в текущем году на 42 млн бушелей, до 4,104 млрд бушелей, что на 30 млн бушелей уступает средним ожиданиям аналитиков. В министерстве также прогнозируют более низкую урожайность сои и сохранение запасов на конец года на сентябрьском уровне.

"По виду, это должен быть, несомненно, бычий отчет для сои", — комментирует Рич Нельсон, старший стратег-аналитик в Allendale.

Однако он отмечает, что данные Минсельхоза не демонстрируют сколько-либо значимого улучшения экспортного спроса в условиях конкуренции со стороны Бразилии, ведущего производителя сои в мире.

"Проблема в том, что Бразилия уже побила нас по цене; в следующие два-три месяца ее превосходство еще сильнее возрастет, дисконт увеличится", — подчеркнул Нельсон. Аналитик ждал увеличения объема запасов на конец года в условиях продолжающегося сбора урожая и ограниченности спроса.

Фьючерсы на кукурузу выросли в цене в четверг на 8 центов, до 4,96 доллара за бушель, фьючерсы на пшеницу — на 2,75%, до 5,71 1/2 доллара за бушель.

В пятницу, на день позже обычного, Минсельхоз США опубликует еженедельные данные по экспорту зерновых и сои.