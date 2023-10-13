МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Большой целесообразности в дальнейшем увеличении нормативов продаж топлива на бирже в России нет, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. В "Газпром нефти" прокомментировали послабления запрета на экспорт топлива

"Я не думаю, что в этом есть большая целесообразность", — сказал Дюков журналистам в кулуарах РЭН, отвечая на вопрос, повлияет ли на стабилизацию рынка, если нормативы продаж топлива на бирже будут еще повышены.

"Частый случай, когда трейдеры покупают топливо через биржу, но затем отказываются от выборки, от получения этого топлива. И тем самым вносят ненужные коррективы в плановую работу в том числе нефтеперерабатывающих заводов и сбытовых предприятий ВИНКов (вертикально-интегрированных нефтяных компаний – ред.)", — отметил глава "Газпром нефти".

В четверг глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников сообщал журналистам в кулуарах Российской энергетической недели, что к концу ноября на бирже могут быть достигнуты новые нормативы продаж нефтепродуктов. По его словам, уже сейчас многие компании торгуют выше установленного кабмином норматива по бензину в 15%. С учетом особо крупных участников рынка в ноябре, по его прогнозу, объем продаж на бирже может составить 25-27% от объема поставок на внутренний рынок.

Правительство России 6 октября увеличило нормативы обязательных продаж на бирже бензина марки Аи-95 до 15% с 13%, дизтоплива — до 12,5% с 9,5%. Изменения позволят повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, заключенных на конкурентных условиях, добавляли в пресс-службе.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.