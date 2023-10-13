МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Доллар США в пятницу укрепился, продолжив свой рост, начатый на предыдущей сессии, когда сильные данные по потребительским ценам в США укрепили ожидания инвесторов в отношении того, что Федеральная резервная система, возможно, будет удерживать процентные ставки на повышенных уровнях в течение более длительного времени в целях обуздания инфляции, сообщило агентство Reuters.

Индекс потребительских цен (CPI) США в сентябре вырос на 0,4% по сравнению с августом и на 3,7% по сравнению с сентябрем 2022 года после аналогичного роста в августе. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали месячный рост индекса на 0,3% и годовой на 3,6%.

Опубликованные в среду данные показали, что индекс потребительских цен (PPI) США вырос сильнее, чем ожидалось, на фоне повышения стоимости энергоносителей и продуктов питания.

"Трейдеры не придали большого значения сильному росту индекса PPI за сентябрь, пока индекс CPI вчера не подтвердил эту тенденцию", — сказала Хелен Гивен, валютный трейдер Monex USA.

"Я думаю, что вчерашний сильный рост доллара США является коррекцией после того, как рынок почти не отреагировал на PPI в среду", — заметила она.

Индекс доллара, отражающий его стоимость против шести основных валют, вырос на 0,08%, до 106,6. В четверг индекс подскочил на 0,008%, показав самый значительный дневной рост с 15 марта, готовясь завершить неделю ростом на 0,4%.

"Высокое закрытие по итогам недели укажет на то, что доллар может вырасти еще немного и как минимум проверить на прочность недавние пики", — отметил Шон Осборн, главный валютный аналитик Scotiabank.

Комментарии представителей ФРС, вероятно, продолжат оказывать поддержку доллару.

"Выступление нескольких руководителей ФРС в течение дня, вероятно, помогут доллару", — добавила Гивен.

Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер в пятницу сказал, что, по его мнению, центральный банк, скорее всего, больше не будет повышать цены ввиду продолжающегося ослабления ценового давления. Однако он указал на то, что не ясно, как долго ставки должны оставаться повышенными.

Опубликованные в пятницу данные показали, что цены на импорт в США в сентябре выросли менее значительно, чем ожидалось, так как сильный доллар США оказал давление на стоимость товаров не нефтяного происхождения, что со временем поможет ослабить инфляцию в стране.

В результате укрепления доллара США в четверг иена упала к ключевому уровню 150 иен за доллар, который она ненадолго достигла на прошлой неделе, прежде чем резко выросла, что заставило некоторых участников рынка думать, что власти Японии могли провести интервенцию на валютный рынок.

Пара доллар/иена торговалась с понижением примерно на 0,09%, по 149,57, при этом трейдеры с осторожностью наблюдают за любыми признаками ослабления иены.

"Риск интервенции однозначно высок, и это ограничивает рост пары доллар/иена, которая в противном случае торговалась бы на более высоких уровнях", — заявил главный валютный стратег-аналитик RBC Адам Коул.

Шведская крона выросла против доллара и евро после того, как данные указали на более сильный рост потребительских цен, чем ожидалось в Швеции, что увеличивает вероятность возможного повышения процентных ставок центральным банком страны.

"Эти данные говорят в пользу еще одного повышения ставок, особенно учитывая тот факт, что данные по экономической активности, в том числе ежемесячные отчеты по ВВП, в последние пару месяцев тоже были относительно сильными", — отметил главный экономист по Европе в Capital Economics Эндрю Каннингем.

Вышедшие в пятницу данные показали, что дефляционное давление в Китае сильнее, чем ожидали инвесторы.

Данные по внешней торговле Китая за сентябрь второй месяц подряд указали на замедление сокращения экспорта и импорта, что должно несколько обнадежить китайские власти, обеспокоенные падением темпов роста экономики.

Пара доллар США/оффшорный юань после выхода данных торговалась почти без изменений, по 7,3095.

Пара австралийский доллар/доллар США, динамика которой зачастую отражает ситуацию с экономическим ростом в Китае, на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,01%, по 0,6314.