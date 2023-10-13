МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Европейские рынки акций сегодня снизились вслед за мировыми рынками, где наблюдается перетекание капитала в защитные активы, сообщило агентство Reuters. Рост цен на энергоносители усилил опасения по поводу сохраняющегося инфляционного давления.

Панъевропейский индекс STOXX 600 сегодня упал на 1,0%, причем основными лидерами падения стали технологический сектор и сектор путешествий и отдыха.

Мировые рынки акций снизились, в то время как защитные активы, такие как золото и казначейские облигации США, выросли в цене, поскольку трейдеры сократили риски на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

В пятницу многие страны призвали Израиль воздержаться от планов тотального наступления на север Газы, где более миллиона мирных жителей в основном не выполняют приказ об эвакуации.

Индекс нефтегазовых компаний вырос на 1,2%, достигнув девятилетнего максимума. Цены на нефть подскочили более чем на 3% после того, как США ужесточили программу санкций против российского экспорта нефти, что вызвало опасения по поводу поставок.

Однако резкий рост цен на нефть усилил опасения по поводу инфляции на более широком рынке акций.

"Европа — очень циклический рынок и импортер энергоносителей. Поэтому, когда цены на энергоносители настолько высоки, это плохо для акций", — сказал Анти Цували, стратег по диверсифицированным активам State Street Global Markets.

Несмотря на волатильность рынка в последние недели, поддержку рынку акций оказывали надежды на то, что основные центральные банки близки к завершению цикла ужесточения кредитно-денежной политики. Индекс STOXX 600 прервал свою трехнедельную полосу неудач и за неделю прибавил почти 1%.

Тем временем президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что инфляция в еврозоне начала возвращаться к целевому уровню в 2%, но центральный банк по-прежнему готов к дальнейшему ужесточению политики, если возникнет необходимость.

Доходность долгосрочных облигаций еврозоны продемонстрировала самое значительное недельное падение с середины июля.

Британский индекс FTSE 100 сегодня снизился на 0,6%, но за неделю набрал 1,4%, прервав трехнедельную череду понижений.