МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою в пятницу на CBOT снижаются в цене на фоне фиксации прибыли после достижения в четверг 2-недельных максимумов. Настроения инвесторов ухудшились, и опасения относительно высокой инфляции оказывают давление на цены, передает Reuters.

Фьючерсы на кукурузу также падают в цене, а котировки пшеницы растут после сообщений Минсельхоза США о более высоком, чем ожидалось, объеме экспортных продаж на отчетной неделе.

"Снижение цен сегодня в основном связано с ухудшением настроений потребителей… и ожиданий сокращения мирового спроса", — отметил Майк Зузоло из Global Commodity Analytics.

"Трейдеры на фоне этих факторов частично фиксируют прибыль", — добавил он.

Минсельхоз США сообщил об экспортной продаже сои в пятницу, а также о более крупных, чем ожидалось, экспортных продажах на прошлой неделе. Между тем данные таможенной службы Китая просигнализировали о резком сокращении импорта сои.

К 16.33 по Гринвичу ноябрьские фьючерсы на сою подешевели на 11 1/4 цента, до 12,78 3/4 доллара за бушель. Котировки столкнулись с техническим сопротивлением на ключевой отметке 13 долларов, являющейся максимумом четверга. Тем не менее цены могут продемонстрировать недельный рост впервые за семь недель.

Декабрьские фьючерсы на кукурузу снизились в цене на 3 1/2 цента, до 4,92 1/2 доллара за бушель, но могут завершить неделю с небольшим повышением по сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы.

Декабрьские контракты на пшеницу прибавили 6 центов и достигли 2-недельного максимума 5,77 1/2 доллара за бушель. Котировки могут вырасти по итогам недели на 2%.

Цены на пшеницу получили поддержку благодаря данным Минсельхоза США, указавшим, что на этой неделе экспортные продажи достигли более чем 12-месячного максимума. Кроме того, Минсельхоз США подтвердил продажу мягкой озимой краснозерной пшеницы Китаю.