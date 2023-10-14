МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе растут из-за приближения холодов в Центральной Европе и очень слабого ветра в начале недели, а также возобновления забастовок на двух заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии и прекращения экспорта израильского газа в Египет, сказал РИА Новости инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Путин высказался насчет транзита российского газа в Молдавию

Газовые котировки по индексу TTF в Европе ускорили рост во вторник, после того как ведущие финские СМИ сообщили о готовящейся экстренной пресс-конференции правительства Финляндии о ситуации с утечкой на газопроводе Balticconnector. По итогам торгов цены тогда выросли на 14%, превысив 540 долларов за тысячу кубометров. В пятницу котировки впервые с 10 марта превысили 600 долларов за тысячу кубометров.

"Импульс роста цен на газ в последние дни, по нашему мнению, связан с рядом причин, среди которых мы выделяем возобновление забастовки на двух австралийских заводах по производству СПГ, на долю которых приходится 7% глобальных производственных мощностей, приближение холодов в Центральной Европе, очень слабый ветер в начале недели и прекращение экспорта израильского газа в Египет, что может ослабить способность этой страны поставлять на экспорт СПГ", – отметил Бахтин.

Что касается аварии на газопроводе Balticconnector, то влияние на рынок видится ограниченным, Финляндия какое-то время будет покупать более дорогостоящий СПГ, добавил эксперт. По его мнению, "воздействие инцидента на котировки локально и в большей степени вызвано информационным резонансом".

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021–2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны, в ожидании запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Затем цены перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF в сентябре достигла 408,5 доллара за тысячу кубометров (+3,4% к августу), а по итогам третьего квартала составила около 380 долларов.