МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Дивидендная отсечка — это дата, когда компания формирует список владельцев ценных бумаг, которые имеют право на получение дивидендов. О том, что это такое простыми словами, почему после отсечки акции падают в цене, когда их лучше всего покупать и продавать и можно ли шортить (продавать активы, полученные в долг), — в материале агентства "Прайм". Дивиденды: что это такое, как получить и размер выплат в 2023 году

Дивидендная отсечка

Дивиденды — это выплаты, которые получают владельцы ценных бумаг при распределении чистой прибыли компании. Чтобы их получить, нужно иметь акции в день закрытия реестра акционеров. Эту дату и называют дивидендной отсечкой. Поэтому все, кто попадет в этот список, смогут получить деньги, а те, кто не успел, останутся без выплат. При этом неважно, когда инвестор купил акции и сколько владел ими — приобрести их можно за несколько дней до даты отсечки или за несколько месяцев.

Важные даты для дивидендного акционера:

Дата объявления дивидендов. Это день, когда компания-эмитент объявляет о размере и сроке выплат. Экс-дивидендная дата (ex-dividend date, или ex-date). Первый рабочий день, когда акция торгуется без выплаты ближайших дивидендов. Это означает, что инвестор, который купил акции в день выплаты дивидендов или после него, не попадает в реестр акционеров и не сможет их получить. При этом владельцы акций, попавшие в реестр, могут их продать и все равно получат дивиденды. Дата закрытия реестра или дивидендной отсечки. День окончательного формирования списка получателей дивидендов. День выплаты дивидендов. День, когда владелец ценных бумаг получает деньги на счет. Происходит это не сразу, а в течение месяца после отсечки.

"Летом на Мосбирже режим торгов Т+2 (когда акция после покупки поступала на счет инвестора на второй рабочий день) был отменен, теперь действует только Т+1 (ценные бумаги переходят в собственность инвестору на следующий рабочий день после сделки). Нужно это учитывать при покупке акции под дивиденды, так как выплату получает тот, у кого на момент отсечки бумага фактически была в собственности", — рассказал агентству Прайм руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

Например:

Компания утвердила отсечку на 24.11.2023 (пятница). Рабочий день до этой даты — 23 ноября (четверг). Следовательно, надо купить акции до окончания торгового дня 23.11.2023 для попадания в реестр.

"После даты дивидендной отсечки стоимость акций падает на величину уплачиваемых эмитентом дивидендов. А дальше уже возможны варианты: цены на бумаги могут быстро восстановиться, медленно или не восстановиться вообще", — добавил эксперт.

Как узнать дату закрытия реестра под дивиденды

По словам Артура Мейнхарда, дата закрытия реестра под дивиденды назначается советом директоров (СД) после того, как на общем собрании акционеров (ОСА) была утверждена данная выплата.

"На собрании приходят к самому решению о дивидендах, а совет директоров уже дополняет этот факт подробностями о сумме и дате. Как правило, если эмитент стабильно платит дивиденды, то даты год к году не сильно меняются. Только в том случае, если выпадают на выходные или праздничные дни", — отметил специалист. Делистинг акций: причины, последствия, чем грозит инвестору и компании

Дату отсечки можно узнать заранее на официальном сайте Московской биржи в разделе "Даты закрытия реестров", на сайте самой компании-эмитента и на порталах дивидендных календарей.

Приведем пример:

Совет директоров провел собрание 20 ноября и выбрал дату закрытия реестра — 8 декабря. Это пятница, поэтому для получения дивидендов необходимо купить их до 7 числа.

Как можно заработать на дивидендной отсечке

Есть разные способы заработка на дивидендах. Например, продать акции до отсечки на пике их стоимости или заработать на дивидендном гэпе. Это резкое падение цены акций после даты отсечки, при котором их стоимость уменьшается приблизительно на размер выплат. При этом в большинстве случаев цена бумаг возвращается к среднему уровню. Сколько времени на это потребуется, зависит от многих факторов: самой компании-эмитента, отрасли бизнеса, экономической ситуации в стране и мире и т.д. Поэтому у некоторых гэп может закрыться за несколько дней или месяцев, а может не закрыться совсем.

Почему акции дешевеют после дивидендной отсечки

Дивидендная отсечка подразумевает закрытие реестра акционеров, которые должны получить выплаты.

"Как только это происходит, люди начинают распродавать бумаги, их стоимость падает. Если у инвестора получилось и стать обладателем дивидендов, и продать акцию по текущей цене до падения — ему крупно повезло. Однако с учетом объема продаж, превышающего возможности покупателей, мало кто успевает это сделать", — объяснил Артур Мейнхард.

Когда продавать акции

Когда Собрание директоров одобряет решения о выплате дивидендов и их размер, обычно они растут в цене из-за возросшего спроса. Поэтому можно продать ценные бумаги в момент их максимальной стоимости, чтобы получить с этого доход, но в таком случае инвестор не получит дивидендов, если он не будет числиться в реестре. Также можно купить акции до отсечки, заработать на дивидендах и продать их сразу после, когда цена вернется к прежнему уровню.

Стратегии заработка

Существуют два основных способа заработка, рассказал Артур Мейнхард. Трейдинг: что это такое и как научиться зарабатывать на бирже с нуля

"Первый вариант — это покупка ценных бумаг до даты назначения дивидендов или после нее с удержанием бумаг практически до отсечки. В этом случае инвестор стремится заработать на курсовой разнице и опирается на свой прогноз возможного утверждения выплат с учетом дивидендной политики компании и личного опыта. Продать акцию он старается на пике стоимости. Главный риск кроется в том, что прогноз может не реализоваться, потому что бывает сложно определить момент продажи", — сообщил эксперт.

Кроме того, на цены акций влияет множество факторов. Например, могут произойти события в государственной и мировой экономике, из-за которых стоимость ценных бумаг снизится, а не вырастет. Поэтому для покупки акций с высоким дивидендным потенциалом требуется глубокая аналитика рынка.

Второй способ — купить акции после дивидендной отсечки, когда их стоимость скорректируется на величину выплаты в надежде, что дивидендный гэп закроется быстро.

"Получается, что это покупка подешевевших бумаг. Есть сайты на которых можно посмотреть ретроспективно, как та или иная компания закрывает обычно гэп, сколько дней или месяцев на это уходит. Тут основной риск в том, что стоимость станет расти не столь оперативно, как инвестору хотелось бы. То есть каждый выбирает для себя более комфортную стратегию с учетом возможных рисков", — добавил Артур Мейнхард.

Также можно использовать стратегию долгосрочного инвестирования — ставка делается на компании, которые имеют хорошие перспективы роста и развиваются. Например, вкладывают деньги в готовые профильные бизнесы (сделки слияния и поглощения) и увеличивают выручку и прибыль, за счет чего растет рыночная стоимость компании и интерес инвесторов к ней. А это значит, что каждая акция дорожает и приносит больше дохода. При этом инвестиции в акции с перспективами роста рассчитаны на сроки от 3-х лет и более. Нужно учитывать, что такая стратегия требует серьезного анализа и регулярного пересмотра инвестиционного портфеля.

Можно ли шортить перед дивидендной отсечкой

Шорт (короткая позиция) — это продажа ценных бумаг, которыми трейдер не владеет на данный момент, но берет их в долг у брокера. Таким образом можно заработать не на росте курса акций, а на его падении — продавать бумаги по более высокой цене и покупать обратно по низкой. Приведем пример:

Трейдер берет у брокера в долг 100 акций, каждая их которых стоит 400 рублей. Он продает их и получает 40 тыс. рублей. После этого стоимость одной акции падает до 350 рублей. Трейдер покупает 100 акций на сумму 35 тыс. рублей и возвращает ценные бумаги брокеру. Получается, что доход составил 5 тыс. руб., без учета комиссий брокера за продажу и покупку акций, а также привлечения акций для открытия короткой позиции.

"В случае дивидендного гэпа заработать на этом можно, если бумаги упадут в цене сильнее, чем на величину выплаты. Условно: вчера акция стоила 120 рублей, дивиденд составляет 20 рублей, а стоимость актива упала до 80 рублей. То есть волатильность большая. Как правило, такое случается не часто, тут скорее вопрос везения, а не расчета. В чем кроется основной подвох: те, кто шортят, платят контрагенту дивиденды. То есть, если цена актива упала до 100 рублей, то инвестор те же 20 рублей отдаст за открытие этой позиции. Это делается по той причине, что брокер, передавая ему бумаги, недополучит те дивиденды, которые может. Приходится их компенсировать. А еще не стоит забывать про комиссии. В итоге легко остаться не с прибылью, а с убытком", — заключил Артур Мейнхард.