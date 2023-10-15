МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе находятся под влиянием геополитики, в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке продолжат рост, но его потенциал ограничен уровнем 650-700 долларов за тысячу кубометров, такое мнение высказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Инвестиционный стратег объяснил текущий рост биржевых цен на газ в Европе

"Газовый рынок находится под влиянием геополитики (эскалация на Ближнем Востоке), с рисками нарушения поставок (например, Катар уже заявил о готовности прекратить экспорт СПГ в Европу), что наложилось к тому же на угрозу возобновления забастовок на СПГ-заводах в Австралии", — отмечает эксперт.

"В случае дальнейшей эскалации цены будут расти и дальше, скорее всего, — предполагает он, — Однако потенциал роста в ЕС ограничен, на мой взгляд, уровнем где-то 650-700 долларов, когда просто будут использовать более дешевый газ, закачанный в ПХГ (подземные хранилища газа — ред.)".

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.

Средняя расчетная цена ближайших газовых фьючерсов по индексу TTF по итогам третьего квартала составила около 380 долларов за тысячу кубометров, достигнув в сентябре 408,5 доллара (+3,4% к августу). Цены в октябре продолжили рост. Котировки в пятницу впервые с 10 марта превысили 600 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны, в ожидании запрета на импорт российских энергоресурсов, достигли рекордной отметки в 3892 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.