МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник в Азии снизились на фоне технических распродаж, последовавших за стремительным ростом котировок на 3% на предыдущей сессии. Привлекательность золота как актива-убежища возросла на фоне конфликта на Ближнем Востоке, и цены на золото удерживаются выше психологически важного уровня 1900 долларов США за унцию, передает Reuters.

По состоянию на 06.12 по Гринвичу спот-цены на золото упали на 0,9%, до 1913,59 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX потеряли 0,8% и торговались по 1926,80 доллара.

Золото считается инструментом хеджирования в периоды экономической неопределенности, и ранее в ходе сессии цены на золото достигли 1934,82 доллара за унцию, максимума с 20 сентября. В пятницу котировки продемонстрировали повышение на 3,4%, что стало самым сильным дневным ростом за семь месяцев.

"Мы наблюдали чрезвычайно сильный скачок вверх в пятницу, и подобная динамика обычно влечет за собой возврат к среднему уровню", — сказал старший аналитик City Index Мэтт Симпсон.

"Учитывая стремительный рост цен, золото будет оставаться в фокусе внимания трейдеров, намеренных покупать его при падении, в диапазоне 1920-1900 долларов. Однако, если напряженность на Ближнем Востоке продолжит усиливаться, то продажи золота могут завершиться не слишком благоприятно для медведей в краткосрочной перспективе", — добавил он.

В октябре, впервые с ноября 2022 года, на рынке сформировалась чистая короткая позиция по золоту, и спекулятивные инвесторы продолжали увеличивать ее на неделе 6-10 октября.

Участники рынка пристально наблюдают за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Вовлеченность в конфликт других стран мира может повлечь за собой дальнейший рост цен на нефть и нанести еще один удар по глобальной экономике.

"Если же конфликт будет носить скорее локальный, чем широкомасштабный характер, то спрос на активы-убежища может снизиться", — сказал Кристофер Вонг из OCBC.

В центре внимания участников рынка остается денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы США. Позднее на этой неделе состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Серебро на рынке спот упало в цене на 0,7%, до 22,55 доллара за унцию, платина подешевела на 0,4%, до 877,68 доллара за унцию, а палладий вырос на 0,3%, до 1151,19 доллара за унцию.