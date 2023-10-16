МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. На азиатской сессии в понедельник доллар США отступил от максимумов, но оставался на повышенных уровнях благодаря спросу на активы-убежища на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщает Reuters, инвесторы ждут запланированного на эту неделю выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, в котором могут быть сигналы о траектории процентных ставок.

На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась с ростом на 0,13%, по 1,05265, а в пятницу она опускалась до минимума за одну неделю 1,0496.

Британский фунт также поднялся против доллара на 0,13%, до 1,2160, поднявшись от достигнутого в пятницу однонедельного минимума 1,2123.

Индекс доллара отступил от уровня закрытия предыдущей сессии на 0,07%, до 106,49.

"События в Израиле, с моей точки зрения, являются региональным конфликтом, которые обычно не оказывают существенного долгосрочного воздействия на финансовые рынки", — сказал аналитик Invesco Дэвид Чао.

"Не думаю, что они изменят траектории роста ключевых экономик или заставят ФРС проводить более жесткую политику, — добавил он. — По-моему, с учетом повышенных рисков ФРС менее склонна к дальнейшему ужесточению ".

Пара доллар США/иена немного снизилась и торговалась по 149,39, отступив от чувствительного уровня 150. Некоторые трейдеры полагают, что при прорыве этой отметки власти Японии могут поддержать свою валюту интервенциями.

По словам аналитиков, в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке больше других пострадают трейдеры, которые используют иену как валюту финансирования сделок кэрри-трейд.

"Очевидно, что война разгоняет инфляцию, тормозит рост экономики и создает угрозу рискованным активам", — сказал аналитик UBS Джеймс Мальком.

Банк Японии продолжает проводить крайне мягкую политику, но участники рынка предполагают, что он скоро может начать постепенно сворачивать стимулирование.

Если начнет, то разрыв между доходностью в США и В Японии сократится, но это также будет зависеть от динамики ставок ФРС.

Трейдеры с нетерпением ждут запланированного на эту неделю выступления Пауэлла в Экономическом клубе Нью-Йорка, в котором могут быть сигналы о вероятности дальнейшего повышения стоимости кредитования. Такая вероятность стала более значительной после выхода в пятницу прогноз данных по инфляции в США за сентябрь.

Рынки в основном ожидают, что на заседании в ноябре ФРС оставит ставки без изменений, а вероятность их повышения в декабре оценивают примерно в 32%, показывает разработанный CME индикатор FedWatch.

Чувствительная к риску пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,45%, до 0,63255, после снижения на 1,4% на прошлой неделе.

Новозеландский доллар вырос против американской валюты на 0,65%, до 0,5923.

По результатам прошедших в субботу всеобщих выборов правительство Новой Зеландии будет формировать правоцентристская Национальная партия в коалиции с партией ACT, а премьер-министр Крис Хипкинс признал поражение своей Лейбористской партии.

"После явной и решительной победы оппозиционной Национальной партии новозеландский доллар подскочил", — сказал аналитик Capital.com Кайл Родда.