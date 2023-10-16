МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100, в котором высок вес сырьевого сектора, начал неделю с ростом. Этому способствовало повышение цен на нефть на фоне опасений насчет эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

В начале дня индекс "голубых фишек" FTSE 100 и индекс компаний со средней капитализацией FTSE 250 набрали по 0,3%.

Азиатские рынки акций снизились, а доллар укрепился на фоне усиления беспокойства по поводу эскалации конфликта в секторе Газа. Инвесторы опасаются того, что в военные действия в перспективе могут быть вовлечены другие региональные силы, помимо Израиля и ХАМАС.

Цены на сырую нефть сегодня немного снизились, но удержались на уровне выше 90 долларов за баррель после почти 6%-ного роста в пятницу.

Индекс нефтегазового сектора вырос на 0,6%.

Индекс компаний, занимающихся добычей промышленных металлов, поднялся на 1,3% благодаря росту цен на медь.

Бумаги британской водоснабжающей компании Severn Trent выросли на 1,7% после того, как Jefferies повысил их рейтинг с "ниже рынка" до "покупать".