МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть снизились в понедельник в Азии после стремительного роста на прошлой неделе. Как сообщает Reuters, инвесторы наблюдают за развитием ситуации на Ближнем Востоке — если в конфликте примут участие другие страны мира, то цены на нефть вырастут, а глобальной экономике будет нанесен еще один удар.

Около 06.45 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent потеряли 33 цента, или 0,4%, до 90,56 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI упали на 0,3%, или на 26 цента, до 87,43 доллара за баррель.

Оба контракта выросли в пятницу почти на 6%, продемонстрировав самый сильный дневной рост в процентном выражении с апреля. Инвесторы учитывали в котировках вероятность дальнейшего распространения конфликта на Ближнем Востоке.

По итогам недели фьючерсы на нефть Brent прибавили 7,5%, тогда как котировки нефти WTI выросли на 5,9%.

"Инвесторы пытаются оценить последствия конфликта, в то время как широкомасштабное наземное наступление не началось по истечении 24-часового срока после того, как Израиль впервые призвал мирных жителей северных районов сектора Газа к эвакуации", — отметил Хироюки Кикукава, президент NS Trading.

"В определенной степени в котировках учтено развитие событий, подразумевающее вовлеченность в конфликт стран-экспортеров нефти, но в случае полномасштабной сухопутной операции, которая повлияет на поставки, цены могут легко превысить 100 долларов за баррель", — добавил он.

Пока что конфликт на Ближнем Востоке не оказал серьезного влияния на поставки нефти и газа, но он стал одним из самых серьезных геополитических рисков для рынка, учитывая опасения относительно участия в нем Ирана в случае дальнейшей эскалации напряженности.

Участники рынка оценивают возможные негативные последствия с точки зрения предложения нефти крупнейшими экспортерами, такими как Саудовская Аравия, Иран и ОАЭ.

Если участие Тегерана в действиях ХАМАС подтвердится, то это, вероятно, приведет к ужесточению позиции Вашингтона в отношении экспорта иранской нефти, полагает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

"В этом году США смотрели сквозь пальцы на экспорт иранской нефти, стремясь улучшить дипломатические отношения с Ираном", — сказал он.

"Увеличение поставок нефти из Ирана на 0,5-1 млн баррелей в день в этом году может быть нивелировано, если США потребуют полноценного соблюдения санкционного режима", — добавил Дхар.

На прошлой неделе Вашингтон ввел санкции в отношении ряда компаний-судовладельцев, перевозивших российскую нефть, цены на которую превышали установленный G7 60-долларовый ценовой потолок. Эта мера призвана перекрыть все возможные варианты обхода санкций.