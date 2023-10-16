2023-10-16T12:13:40+03:00
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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20231016/841991401.html
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа остановила торги
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Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) приостановила торги в товарных секциях, уточняет причины, следует из сообщения на сайте торговой площадки. "В... ПРАЙМ, 16.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) приостановила торги в товарных секциях, уточняет причины, следует из сообщения на сайте торговой площадки.
"В 11.25 мск торги в товарных секциях АО "СПбМТСБ" будут приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.
СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.