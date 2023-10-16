МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) приостановила торги в товарных секциях, уточняет причины, следует из сообщения на сайте торговой площадки. Инвестиционный стратег объяснил текущий рост биржевых цен на газ в Европе

"В 11.25 мск торги в товарных секциях АО "СПбМТСБ" будут приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.