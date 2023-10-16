МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы сегодня упали, а цены на нефть отступили после недавнего роста. Рынки с осторожностью высматривают признаки эскалации на Ближнем Востоке, которая может определить финансовые последствия войны между Израилем и группировкой ХАМАС, пишет Reuters.

В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поклялся "уничтожить ХАМАС". Израильская армия готовится войти в сектор Газа для борьбы с боевиками ХАМАС. В результате атаки этой группировки 7 октября погибли 1300 человек, что стало самым страшным нападением на мирных жителей за всю историю Израиля.

На прошлой неделе цены на нефть выросли, поскольку инвесторы учли в них риски эскалации конфликта в крупнейшем нефтедобывающем регионе мира. Цены на казначейские облигации США и золото выросли, поскольку трейдеры покупали защитные активы.

Трейдеры ожидают, не перекинется ли конфликт на другие страны. Такой сценарий грозит привести к дальнейшему росту цен на нефть и нанести новый удар по мировой экономике. Особое внимание они уделяют Ирану, который в воскресенье заявил, что его вооруженные силы не будут вступать в боевые действия с Израилем до тех пор, пока Израиль не нападет на его территорию, его интересы или его граждан.

На момент написания статьи индекс MSCI World Equity снижался на 0,2%. Фондовые индексы Европы также были в минусе: STOXX 600 опустился на 0,2%, а лондонский FTSE 100 — на 0,1%.

Цены на нефть снизились после резкого роста на прошлой неделе. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 59 центов, или на 0,65%, до 90,3 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась в цене на 59 центов, или на 0,7%, до 87,06 доллара за баррель.

"Улучшить настроения на рынке сможет деэскалация любого рода. С другой стороны, любые признаки того, что в конфликт будут вовлечены богатые нефтью страны, станет катализатором снижения акций, — сказала Фиона Чинкотта, старший рыночный аналитик City Index. — В центре внимания будут любые новые заявления Ирана".

В воскресенье высокопоставленные чиновники США предупредили, что война может перерасти в более масштабный конфликт на всем Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг прибыл в Израиль, а также посетил Катар, Иорданию, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Египет, пытаясь сдержать распространение конфликта.

До нападения ХАМАС настроения на рынке определялись состоянием мировой экономики и прогнозами того, что Федеральная резервная система США намерена дольше сохранять процентные ставки на высоком уровне. По словам Чинкотты, в свете геополитических проблем такая тенденция, а также отчетность компаний, которая будет публиковаться на этой неделе, отошли на второй план.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,6872%. В пятницу она снизилась более чем на 8 базисных пунктов на фоне спроса на облигации, которые считаются защитным активом.

Доходность европейских государственных облигаций выросла после того, как представители Европейского центрального банка вновь выразили обеспокоенность по поводу инфляции. Доходность немецких 10-летних облигаций выросла на 4 базисных пункта до 2,779%.

Индекс доллара США слегка просел, снизившись на 0,1% до 106,470. Евро вырос на 0,2% до 1,0533 доллара.

Израильский шекель опустился до минимума более чем за 8 лет.

Золото потеряло часть прироста пятницы, равного 63 долларам, откатившись на 1% до 1911, 9 доллара за унцию.

"В итоге цены на золото и нефть наиболее чувствительные показатели рисков, связанных с конфликтом (в секторе Газа)", — написал Кайл Родда, старший аналитик финансовых рынков в Capital.com

Однако, по его словам, "выявление потенциальных очагов напряженности и сценариев крайне сложно".