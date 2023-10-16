МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник снизились на фоне технических распродаж, последовавших за стремительным ростом котировок на предыдущей сессии, передает Reuters. Привлекательность золота как актива-убежища возросла на фоне конфликта на Ближнем Востоке, и цены на золото удерживаются выше психологически важного уровня 1900 долларов США за унцию.

По состоянию на 10.12 по Гринвичу спот-цены на золото упали на 0,9%, до 1915,19 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии они поднимались до максимума с 20 сентября. Фьючерсы на золото на COMEX потеряли 0,7% и торговались по 1927,80 доллара.

"Золото торгуется уверенно благодаря высокому градусу неопределенности в отношении происходящего на Ближнем Востоке и возможности перерастания этого конфликта в нечто очень серьезное", — говорит Оле Хансен, главный стратег-аналитик по сырьевым рынкам в Saxo Bank.

"Нужно посмотреть, окажется ли динамика индекса доллара и доходности гособлигаций достаточной для того, чтобы поддержать текущие уровни цен на золото, или же нужна дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке для роста котировок", — добавляет он.

Золото считается инструментом хеджирования в периоды экономической неопределенности. В пятницу котировки продемонстрировали повышение на 3,4%, что стало самым сильным дневным ростом за семь месяцев. Свою роль в росте цен сыграли как спрос на активы-убежища, так и закрытие коротких позиций.

Израиль отрицает достижение соглашения по прекращению огня в южных районах сектора Газа. Ранее источники в Египте сообщили о заключении соглашения, позволяющего эвакуировать иностранных граждан и обеспечить поставки гуманитарной помощи.

"В подобные периоды инвесторы все чаще отдают предпочтение стабильным инструментам, и золото вновь оправдало их ожидания", — сказал Александр Зумфе, трейдер Heraeus.

В фокусе внимания рынка позднее на этой неделе окажется выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который, вероятно, прояснит перспективы процентных ставок.

Участники рынка видят 90%-ю вероятность того, что ФРС оставит стоимость заимствований в ноябре без изменений, согласно данным CME FedWatch.

Серебро на рынке спот подешевело на 0,7%, до 22,55 доллара за унцию, платина потеряла 0,6%, до 875,39 доллара за унцию, а палладий упал в цене на 1,7%, до 1128,19 доллара.