МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Британский фунт торгуется против доллара США и евро в диапазонах последнего времени, но восстановился против швейцарского франка. Как сообщает Reuters, участники рынка ждут выхода данных по инфляции, которые могут повлиять на решения Банка Англии.

На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась с ростом на 0,07%, по 1,2154, недалеко оторвавшись от достигнутого в начале октября минимума за шесть месяцев 1,20535. Евро вырос против фунта на 0,1%, до 86,71.

Более существенная динамика фунта наблюдалась в паре с валютой-убежищем швейцарским франком, против которого он вырос в понедельник на 0,23% после падения почти на 1% в пятницу, когда инвесторы покупали защитные активы на фоне войны на Ближнем Востоке.

Во вторник в Великобритании выйдут данные по занятости, а в среду — индекс потребительских цен.

Участники рынка будут внимательно следить за отчетом по ценам, потому что в первой половине этого года фунт рос на ожиданиях того, что постоянно высокая инфляция будет заставлять Банк Англии долго повышать ставки.

В последние месяцы фунт ослаб, так как рынки умерили такие ожидания, хотя пока они учитывают в котировках примерно 50-процентную вероятность повышения ключевой ставки на еще на 25 базисных пунктов в текущем цикле ужесточения политики. ставки на еще на 25 базисных пунктов в текущем цикле ужесточения политики.

Индекс потребительских цен окажет большое влияние на решение ноябрьского заседания Банка Англии, и мы прогнозируем, что он будет достаточно слабым, чтобы не потребовалось дальнейшее повышение ставок", — сказал аналитик NatWest Пол Робсон.

"Ожидания жесткой денежно-кредитной политики в Великобритании поддерживают фунт, но мы по-прежнему считаем, что центральный банк перенесет внимание со ставок на поддержку роста экономики", — добавил он.

Мировые рынки резко реагируют на данные по экономике и инфляции, когда они не совпадают с прогнозами.

Вместе с тем главный экономист Банка Англии Хью Пилл сказал в понедельник, что, по его мнению, рынки оценивают только краткосрочное воздействие данных на политику банка.

Он также сказал, что центральный банк не должен считать, что закончил борьбу с инфляцией только потому, что рост цен замедлился.

"Нам еще предстоит поработать, чтобы вернуться к 2%. И, вероятно, нам надо еще поработать, чтобы, когда она вернется к 2%, она там устойчиво оставалась", — сказал он.