МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в понедельник упали примерно на 3%, обновив недельный минимум. Причиной снижения котировок стали рекордные темпы добычи, падение цен на природный газ в Европе и прогнозы, предполагающие сохранение благоприятных погодных условий в США до конца октября, передает Reuters.

Ноябрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX около 12.59 по Гринвичу подешевели на 8,9 цента, или 2,8%, до 3,147 доллара за млн БТЕ. Контракты могут завершить торги на самом низком уровне с 4 октября.

Цены на природный газ в США снижаются четвертый день подряд впервые с начала сентября.

В Нидерландах ноябрьские фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF упали на 10%, до 15 евро за млн БТЕ, чему способствовали высокий уровень запасов и стабильные поставки СПГ.

Несмотря на падение ближайших фьючерсов на природный газ в США на 3% на прошлой неделе, спекулятивные инвесторы увеличили чистую длинную позицию по фьючерсам и опционам на природный газ на NYMEX и ICE до максимума с мая 2022 года. Об этом свидетельствует отчет по вовлеченности трейдеров Комиссии по срочной биржевой торговле.

Число коротких позиций по фьючерсам и опционам на природный газ при этом упало на 77 345 контрактов, до 145 669 контрактов, самого низкого уровня с марта 2021 года. Это самое значительное уменьшение числа коротких позиций за неделю с момента начала ведения подобной статистики, а также максимальное сокращение с марта 2020 года, когда за неделю спекулятивные инвесторы закрыли 121 934 короткие позиции.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в октябре выросла до 103,4 млрд кубических футов в день со 102,6 млрд кубических футов в день в сентябре.

Ежедневные темпы добычи при этом в воскресенье достигли рекордных 105,0 млрд кубических футов.

В LSEG прогнозируют, что в условиях благоприятной погоды спрос на природный газ в США, включая экспорт, на текущей и следующей неделе составит около 97,3 млрд кубических футов в день.

Поставки трубопроводного газа в Мексику в октябре сократились до 7,0 млрд кубических футов в день, тогда как в сентябре они достигли рекордного максимума 7,2 млрд кубических футов в день, согласно данным LSEG.