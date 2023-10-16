МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Цены на медь демонстрируют небольшой рост на торгах в понедельник на фоне ослабления доллара США и вливания ликвидности Народным банком Китая в банковскую систему. Озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке и неясные перспективы мировой экономики оказывают давление на рынок, пишет Reuters.

Около 14.25 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME подорожали на 0,1%, до 7957 долларов за тонну. С начала августа цены упали на 10%.

Индекс доллара снизился против корзины других основных валют, но остается около недельного максимума. Усиление опасений, связанное с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, оказывает поддержку спросу на доллар, являющийся активом-убежищем.

Ослабление доллара делает торгующиеся в американской валюте цветные металлы менее дорогими для держателей иных валют.

"На рынке меди по-прежнему преобладают короткие позиции, несмотря на существенное их сокращение. Это сигнализирует о том, что трейдеры ожидают снижения цен", — отметил Оле Хансен из Saxo Bank.

"Существуют опасения, что расширение конфликта на Ближнем Востоке может привести к стремительному росту цен на нефть, который усилит ожидания рецессии. Это может негативно сказаться на котировках цветных металлов", — добавил он.

Поддержали рынок и новости из КНР — в понедельник Народный банк Китая влил повышенный объем ликвидности в банковскую систему по программе среднесрочного кредитования (MLF) и оставил в силе действующую ставку по ней. В заявлении банка сказано, что по программе среднесрочного кредитования в банковскую систему влито 789 млрд юаней.

"Металлы продолжают дорожать благодаря новостям из КНР и особенно решению Народного банка Китая о самом большом вливании среднесрочной ликвидности с 2020 года", — отмечает Аластер Мунро из Marex.

В среду будут опубликованы данные Китая по росту ВВП в 3-м квартале. Опрошенные Reuters аналитики в среднем предполагают, что рост китайской экономики мог замедлиться в минувшем квартале до 4,4% с 6,3% во 2-м квартале.

Импорт меди в Китай в сентябре достиг максимального уровня в текущем году, однако пока остается ниже, чем в аналогичный период предыдущего года.

Осуществляемые властями Китая или при их поддержке активные капиталовложения в инфраструктурные проекты, особенно в сфере возобновляемой энергетики, поддерживают спрос на медь, что компенсирует слабость этого спроса в секторе недвижимости, пишут аналитики Macquarie.

Цены на алюминий на LME понизились в понедельник на 0,7%, до 2184,5 доллара за тонну. Цены на олово на LME выросли на 0,5%, до 25 215 долларов за тонну, на цинк — на 0,4%, до 2454,5 доллара, на свинец — на 0,6%, до 2055 долларов, на никель — на 0,9%, до 18 710 долларов.