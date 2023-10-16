МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Цены на золото снизились в понедельник после значительного роста на предыдущей сессии, но удержались выше психологически важного уровня 1900 долларов за унцию на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, вызывающего нервозность среди инвесторов, сообщило агентство Reuters.

По состоянию на 18.13 по Гринвичу спот-цены на золото упали на 0,7%, до 1918,20 доллара за унцию. В ходе предыдущей сессии они поднимались до максимума с 20 сентября. На COMEX фьючерсы на золото закрылись с понижением на 0,4%, по 1934,3 доллара за унцию.

"Мы наблюдаем здоровую консолидацию после недавнего роста… это обычная фиксация прибыли краткосрочными трейдерами на рынке фьючерсов", — говорит Джим Уайкофф, старший аналитик в Kitco Metals.

"На Ближнем Востоке наблюдается непростая геополитическая ситуация, — добавляет он. — Думаю, что в следующие две недели цены на золото будут то расти, то двигаться в боковом тренде, причем нельзя исключать достижение отметки 2000 долларов за унцию".

Золото считается инструментом хеджирования в периоды политической и финансовой неопределенности. С момента падения до 7-месячного минимума 6 октября цены на этот драгоценный металл выросли более чем на 100 долларов за унцию на фоне столкновений между Израилем и ХАМАС, которые продолжаются уже 10 дней.

Власти США предупредили о возможности эскалации этого конфликта. На границе Израиля с Ливаном нарастает напряженность, а американские боевые корабли движутся в Восточное Средиземноморье.

В фокусе внимания рынка позднее на этой неделе также окажется выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который, вероятно, прояснит перспективы процентных ставок.

Как показывает разработанный CME инструмент FedWatch, рынок оценивает вероятность того, что на заседании в октябре ФРС оставит ключевую процентную ставку без изменений, в 90%.

Серебро на рынке спот подешевело на 0,4%, до 22,6 доллара за унцию.

"Инвестиционный спрос на серебро вялый, но оно может привлекать внимание инвесторов ввиду геополитической напряженности, — пишут аналитики ANZ. — Уровень спроса на физическом рынке в Китае и Индии укрепляет наши бычьи ожидания".

Платина подорожала примерно на 1,2%, до 891,53 доллара за унцию, а палладий торговался без изменений, по 1147,62 доллара за унцию.