МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть стабилизировались во вторник в Азии после падения более чем на 1 доллар в понедельник. Как сообщает Reuters, участники рынка ожидают, что Вашингтон ослабит санкции в отношении Венесуэлы, а дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке удастся избежать.

По состоянию на 06.32 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 16 центов, до 89,81 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI снизились на 1 цент, до 86,65 доллара за баррель.

Во вторник правительство Венесуэлы должно возобновить переговоры с представителями оппозиции, сообщают многочисленные источники. По словам президента страны Николаса Мадуро, этот шаг позитивно отразится на выборах в 2024 году, а также может способствовать ослаблению санкций в отношении венесуэльской нефти, которые были введены Вашингтоном в 2019 году.

Цены на Brent и WTI на прошлой неделе резко выросли на опасениях по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке. По итогам недели фьючерсы на нефть Brent прибавили 7,5%, что стало максимальным недельным ростом с февраля.

Президент США Джо Байден в среду намерен совершить визит в Израиль. Вооруженный конфликт Израиля и ХАМАС по-прежнему по большей части сосредоточен в секторе Газа, но сохраняются опасения относительно дальнейшей эскалации геополитической напряженности.

"Существуют определенные риски, и министр иностранных дел Ирана заявил, что возможное распространение конфликта приближается к неизбежной стадии", — пишут аналитики ANZ Research.

Администрация Байдена заинтересована в увеличении предложения на мировом рынке нефти, которое повлечет за собой снижение цен на нефть. Однако для значимого увеличения поставок из Венесуэла потребуется время, учитывая недостаток капиталовложений в нефтяную отрасль страны.